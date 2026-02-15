MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Yeraltı' dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ile telefonda görüştü. Bahçeli, yaptığı görüşmede dizinin Türk gençliğine yönelik verdiği mesajlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekranların yeni dizisi 'Yeraltı'nın başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Dizinin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen yayıncılığından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bahçeli, telefon görüşmesine dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"BAŞARILI YAYINCILIK, ÖRNEK BİR SENARYO..."

Bahçeli, yaptığı paylaşımda, "Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin dizisinin baş rol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim" ifadelerini kullandı.

BOZKURT TABLOSU HEDİYE EDECEK

Ayrıca kabul etmeleri halinde oyuncuya bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini belirten Bahçeli, tüm dizi ekibine başarılar diledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası