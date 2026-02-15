Devlet Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na sürpriz telefon!
MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Yeraltı' dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ile telefonda görüştü. Bahçeli, yaptığı görüşmede dizinin Türk gençliğine yönelik verdiği mesajlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile telefonda görüştü.
- Bahçeli, dizinin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen yayıncılığından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
- Dizinin başarılı yayıncılığını ve örnek senaryosunu övdü.
- Bahçeli, kabul etmeleri halinde oyuncuya bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini belirtti.
- Tüm dizi ekibine başarılar diledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekranların yeni dizisi 'Yeraltı'nın başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
Dizinin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen yayıncılığından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bahçeli, telefon görüşmesine dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bahçeli talimatı verdi, teklif Meclis'e sunuldu: Ev kadınlarına maaş ve emeklilik yolu açılıyor!
"BAŞARILI YAYINCILIK, ÖRNEK BİR SENARYO..."
Bahçeli, yaptığı paylaşımda, "Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin dizisinin baş rol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim" ifadelerini kullandı.
BOZKURT TABLOSU HEDİYE EDECEK
Ayrıca kabul etmeleri halinde oyuncuya bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini belirten Bahçeli, tüm dizi ekibine başarılar diledi.