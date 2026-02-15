ABD, Venezuela yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Veronica III adlı petrol tankerini Karayipler’den Hint Okyanusu’na kadar takip ederek durdurdu. ABD güçleri, gemiye çıkarak arama yaparken, tankerin Başkan Donald Trump döneminde alınan kararları delmeye çalıştığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela'ya uygulanan yaptırımlara tabi bir petrol tankerini Hint Okyanusu'nda alıkoyduğunu bildirdi.

Pentagon'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Karayip Denizi'nden Hint Okyanusu'na açılan bir petrol tankerinde, Amerikan askerlerinin arama yaptığı belirtildi.

"Veronica III" adlı geminin "Venezuela ile bağlantılı yasa dışı petrolü hedef almak" amacıyla Karayip Denizi'nden takip edildiği kaydedilen açıklamada, geminin Hint Okyanusu'nda durdurulduğu ve ABD askerlerinin gemiye çıkarak burada arama faaliyeti gerçekleştirdiği aktarıldı.

Okyanus'ta büyük takip! ABD, petrol tankerine el koydu

Açıklamada, "Gece boyunca ABD güçleri, INDOPACOM sorumluluk alanında Veronica III gemisine ziyaret hakkı, deniz engelleme ve gemiye çıkma işlemlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi. Gemi, Başkan Donald Trump'ın karantina kararını çiğnemeye çalışarak kaçmayı umdu, gemiyi Karayipler'den Hint Okyanusu'na kadar takip ettik ve durdurduk." ifadelerine yer verildi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Biriminin (OFAC) internet sayfasında, "Veronica III" adlı Panama bandıralı geminin, İran'a yasa dışı petrol taşınmasıyla ilgili Venezuela yaptırımlarına tabi olduğu bilgisi yer alıyor.

