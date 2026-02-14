SPOR SERVİSİ
Noa Lang'a milli doping: Erwin Koeman onun için geldi
Galatasaray'ın devre arasında Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, ilk 11 başladığı Eyüpspor maçında sergilediği performansla adından söz ettirdi. Tribünlerden alkış alan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için RAMS Park'a gelen sürpriz isim dikkat çekti.
Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman, Galatasaray'ın Eyüpspor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyeti tribünden izledi ve Noa Lang'ı yakından takip etti.
- Erwin Koeman, Hollanda Milli Takımı'nda kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapıyor.
- Galatasaray, Eyüpspor'u taraftarı önünde 5-1 mağlup ederken; Erwin Koeman, Hollandalı oyuncu Noa Lang'ın performansını tribünde takip etti.
- Noa Lang, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 213 dakika süre aldı.
Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman, Süper Lig lideri Galatasaray'ın taraftarı önünde 5-1 kazandığı ikas Eyüpspor karşılaşmasını tribünden izledi.
Milli takımda kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapan Erwin Koeman, sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Noa Lang'ın performansını yakından takip etti.
İlk 11'de başladığı karşılaşmanın 65'inci dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakan kanat oyuncusu, farklı galibiyete önemli katkı sağladı. Lang, Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 213 dakika süre aldı.
