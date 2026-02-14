Galatasaray-Juventus maçı tahmini: Rıdvan Dilmen 'Eminim' dedi, ilk 11'i isim isim saydı
Yorumculuk yapan eski milli futbolcu, Galatasaray'ın 5-1 kazandığı Eyüpspor maçı biter bitmez çarpıcı bir iddia ortaya attı. Dilmen, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Juventus sınavında görev vereceği 11'e dair tahminde bulundu.
- Rıdvan Dilmen, Juventus karşısında Leroy Sane'nin ilk 11'de olmayacağını; Noa Lang'ın solda, Barış Alper Yılmaz'ın sağda görev alacağını belirtti.
- Dilmen'e göre Galatasaray'ın Juventus karşısındaki muhtemel 11'i: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sachez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Victor Osimhen.
- Dilmen, Juventus ile İtalya'da oynanacak rövanşta Mario Lemina'nın orta sahada yer alacağını söyledi.
Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray'ın sahasında ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılalmanın ardından Leroy Sane iddiasıyla gündem oldu. Eski futbolcu, Eyüpspor maçının kadrosunda yer almayan Alman yıldızın, 17 Şubat Salı akşamı RAMS Park'ta oynanacak Juventus müsabakasına yedek kulübesinde başlayacağını belirtti.
SANE YERİNE NOA LANG
Sports Digitale canlı yayınında konuşan Dilmen, "Bu kadroyla çıkacağına eminim" diyerek, Galatasaray'ın Juventus karşısına; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sachez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıkacağını söyledi.
63 yaşındaki yorumcu, "Leroy Sane sağlıklı da olsa hazır olmadığı için oynatmayacağını düşünüyorum. Lang'ı solda, Barış Alper'i sağda oynatır" ifadelerini kullandı.
"RÖVANŞTA LEMINA OYNAR"
Juventus ile İtalya'da oynanacak rövanşa da değinen Rıdvan Dilmen, "Rövanşta orta sahaya Mario Lemina girer. Öndeki Yunus, Lang ve Barış Alper'den birine 'gel' diyecek. Sara'yı da Yunus'un oraya atacak" sözlerini sarf etti.