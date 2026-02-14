Yorumculuk yapan eski milli futbolcu, Galatasaray'ın 5-1 kazandığı Eyüpspor maçı biter bitmez çarpıcı bir iddia ortaya attı. Dilmen, sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Juventus sınavında görev vereceği 11'e dair tahminde bulundu.

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray'ın sahasında ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılalmanın ardından Leroy Sane iddiasıyla gündem oldu. Eski futbolcu, Eyüpspor maçının kadrosunda yer almayan Alman yıldızın, 17 Şubat Salı akşamı RAMS Park'ta oynanacak Juventus müsabakasına yedek kulübesinde başlayacağını belirtti.

Leroy Sane - Victor Osimhen

SANE YERİNE NOA LANG

Sports Digitale canlı yayınında konuşan Dilmen, "Bu kadroyla çıkacağına eminim" diyerek, Galatasaray'ın Juventus karşısına; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sachez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Victor Osimhen ilk 11'i ile çıkacağını söyledi.

63 yaşındaki yorumcu, "Leroy Sane sağlıklı da olsa hazır olmadığı için oynatmayacağını düşünüyorum. Lang'ı solda, Barış Alper'i sağda oynatır" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dİlmen

"RÖVANŞTA LEMINA OYNAR"

Juventus ile İtalya'da oynanacak rövanşa da değinen Rıdvan Dilmen, "Rövanşta orta sahaya Mario Lemina girer. Öndeki Yunus, Lang ve Barış Alper'den birine 'gel' diyecek. Sara'yı da Yunus'un oraya atacak" sözlerini sarf etti.

