Dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre bir kez daha skandalla gündemde. Daha önce milyon dolarlık soygunlarla sarsılan müzede bu kez 10 milyon euroluk bilet vurgunu ortaya çıktı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ve dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre, peş peşe patlayan skandallarla gündemde. Çinli turist grupları için aynı biletleri defalarca kullanarak yaklaşık 10 milyon Euro kazanç sağladığı belirlenen bir şebeke çökertildi.

Fransız savcılar, aralarında iki müze çalışanı ve Çinli turistlerle çalışan rehberlerin de bulunduğu 9 kişi hakkında bilet sahtekarlığı suçlamasıyla işlem başlattı.

AYNI BİLET GÜNDE 20 KEZ KULLANILDI

Soruşturma kapsamında, rehberlerin güvenlik görevlilerine rüşvet vererek aynı giriş biletlerini defalarca kullandığı tespit edildi. Suç planının yaklaşık 10 yıl boyunca sürdüğü, bazı biletlerin günde 20 kez okutulduğu belirlendi.

Operasyonlarda yaklaşık 1 milyon Euro nakit para ile farklı banka hesaplarında tutulan 486 bin Euro’ya el konuldu. Şüpheliler, dolandırıcılık, kara para aklama, yolsuzluk ve çete faaliyetleriyle bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Louvre’un geçen yıl 9 milyon ziyaretçi ağırladığı hatırlatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde yaşanan ciddi su sızıntısı nedeniyle müzenin farklı bölümleri ziyarete kapatıldı.

SU SIZINTISI NEDENİYLE 3 BÖLÜM KAPATILDI

Skandalın ortaya çıkmasından saatler sonra müzede bu kez su sızıntısı alarmı verildi. Fransız BFMTV kanalına göre, 707 numaralı Duchatel bölümünde gece ciddi bir su sızıntısı tespit edildi.

Acil durum ilan edilmesinin ardından 706, 707 ve 708 numaralı bölümler ziyarete kapatıldı. Üst kattan gelen suyun kanalizasyon kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor.

Denon kanadında, Mona Lisa tablosunun bulunduğu alan sızıntıdan etkilenmedi. Ancak 15. yüzyıl İtalyan eserlerinin sergilendiği oda ile Fransız sanatçı Charles Meynier’in dekoratif tavanında hasar oluştu. Louvre yönetimi, "Tavan sanat eserinde, su nedeniyle aynı alanda iki yırtık ve tavan ile kemerlerindeki boya tabakasının kalkması görülüyor" bilgisini paylaştı.

Isıtma sistemi borusunun patladığı, itfaiyenin gece yarısından kısa süre sonra müdahale ettiği aktarıldı.

DAHA ÖNCE DE SOYGUN VE SIZINTI YAŞANMIŞTI

Louvre, geçen Ekim ayında tarihi bir soygunla sarsılmıştı. 100 milyon dolardan fazla değere sahip taç mücevherleri çalınmış, iki hırsız kamyona monte edilmiş platformla galeriye ulaşıp cam kapıyı keserek sekiz parçayı almıştı.

Kasım ayında ise Mısır bölümünde yaşanan su sızıntısı yüzlerce esere zarar vermişti. Antik Yunan seramiklerinin sergilendiği bir galeri de tavan kirişlerinin çökme riski nedeniyle kapatılmıştı.

Louvre’un baş mimarı François Chatillon, binanın "iyi durumda olmadığını" dile getirmişti.

GÜVENLİK TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Fransız savcıların yürüttüğü soruşturma sürerken, müze yönetimi artan güvenlik ve bakım sorunları nedeniyle eleştiri altında kaldı. Müze müdürü Laurence des Cars, soygunun ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Personel ise yıl başından bu yana daha fazla işe alım ve maaş artışı talebiyle grevler düzenledi. Eski kraliyet sarayı olan yapı, bazı Pazartesi günleri kapalı kaldı.

