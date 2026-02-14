ABD’nin Venezuela’da düzenlediği operasyona yapay zeka damgası vurdu. İddialara göre Pentagon, eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef alan süreçte Anthropic’in Claude adlı modelini devreye aldı.

ABD Savunma Bakanlığı, Venezuela’nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hedef alan askeri operasyonda Anthropic’in yapay zeka modeli Claude’u kullandı.

Model Palantir Technologies ile yapılan sözleşme kapsamında kullanıldı. Claude, Palantir’in güvenlik ürünleri üzerinden devreye girdi.

Operasyon sırasında Karakas’ta birden fazla nokta bombalandı. Hiçbir Amerikalı asker hayatını kaybetmedi. Venezuela ve Küba, onlarca asker ve güvenlik personelinin öldüğünü açıklamıştı.

Maduro’yu yapay zekayla yakaladılar! Dünya Pentagon’un gizli silahının peşine düştü

PENTAGON İLE ANTHROPİC ARASINDA GERİLİM

Pentagon’da yapay zeka modellerinin kullanımı daha geniş bir alana yayıldı.

Claude’un yalnızca hazırlık aşamasında değil, aktif operasyon sırasında da devreye alındığı öne sürüldü. Modelin operasyonda tam olarak hangi görevi üstlendiği ise netlik kazanmadı.

Üst düzey bir ABD yetkilisi, Pentagon’un Anthropic ile yürüttüğü ortaklığı yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Yetkili, şirket yazılımının savaş operasyonunda kullanımı konusunda rahatsızlık oluştuğunu ve ortaklığın gözden geçirilebileceğini dile getirdi.

Claude’un kullanım kuralları, şiddeti kolaylaştırma, silah geliştirme veya gözetim amacıyla kullanımına izin vermiyor. Anthropic sözcüsü, "Claude veya başka herhangi bir yapay zeka modelinin gizli ya da özel bir operasyonda kullanılıp kullanılmadığı konusunda yorum yapamayız. Claude’un özel sektör ve devlet kurumlarındaki kullanımı, kullanım politikalarımıza uymak zorunda. Uyumluluğu sağlamak için ortaklarımızla yakın çalışıyoruz" dedi.

Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yapmadı.

200 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME TARTIŞMASI

Claude’un kullanımı, Anthropic ile Pentagon arasında geçen yaz imzalanan 200 milyon dolarlık sözleşme tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Pentagon’un sözleşmeyi iptal etmeyi değerlendirdiği ileri sürüldü.

Anthropic’in sözcüsü, Claude’un özel operasyonlarda kullanılıp kullanılmadığı konusunda yorum yapamayacaklarını söyledi ve modelin her türlü kullanımının şirketin kullanım politikalarına uygun olması gerektiğini belirtti.

Claude’un kullanım kuralları, modeli şiddeti kolaylaştırmak, silah geliştirmek veya gözetleme için kullanmayı yasaklıyor.

AI VE ASKERİ İŞ BİRLİĞİ TARTIŞMASI

Claude’un operasyonda Palantir ile yapılan iş birliği kapsamında yer aldığı ifade edildi. Palantir yazılımları Savunma Bakanlığı ve federal güvenlik birimleri tarafından yaygın biçimde kullanılıyor.

Operasyonda başka yapay zeka modellerinin kullanılıp kullanılmadığına dair bilgi henüz açıklanmadı. Ancak gizli sistemlerde şu anda yalnızca Anthropic’in modelinin aktif olduğu ileri sürüldü.

Savunma Bakanı Pete Hegseth daha önce, ordunun tüm faaliyetlerine yapay zekayı hızla entegre etme isteğini dile getirdi ve "savaş yapmanıza izin vermeyen yapay zeka modellerini kullanmayacaklarını" söyledi.

Anthropic CEO’su Dario Amodei, otonom ölümcül operasyonlar ve iç gözetim konularında sınırlamalar getirilmesi gerektiğini savunuyor. Şirket ile Pentagon arasındaki görüşmelerde bu konuların gündemde olduğu aktarılıyor.

OpenAI, Google ve xAI gibi diğer büyük yapay zeka şirketlerinin de ABD ordusu ile çeşitli anlaşmaları bulunuyor. Venezuela operasyonunda bu şirketlere ait modellerin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ANTHROPİC’İN YENİ YAPAY ZEKA MODELİ NEDİR?

Anthropic’in yeni modeli Claude Opus 4.6, şirketin şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zeka sistemi olarak tanıtıldı. Büyük veri setlerini analiz edebilen, uzun belgeleri tek seferde okuyabilen ve kapsamlı metinler üretebilen bir dil modeli.

Modelin en dikkat çeken özelliği 1 milyon token’a kadar bağlam penceresi sunması. Bu sayede çok uzun içerikleri, büyük kod tabanlarını ve karmaşık projeleri tek seferde işleyebiliyor.

Ayrıca "agent teams" özelliği ile birden fazla yapay zeka ajanı aynı anda paralel çalışabiliyor. Bu sistem özellikle yazılım geliştirme ve büyük ölçekli teknik görevler için tasarlandı.

Claude Opus 4.6, planlama, kodlama ve hata ayıklama gibi alanlarda önceki sürümlere göre daha yüksek performans sunuyor.

