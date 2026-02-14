Fenerbahçe'nin, Galatasaray altyapısında forma giyen Hakan Çağrı Balta ile prensip anlaşması sağladıktan sonra sarı-kırmızılı kulübe mail gönderdiği belirtildi. Bunun üzerine Galatasaray'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayette bulunma kararı aldığı iddia edildi.

Galatasaray U19 Takımı'nda forma giyen Hakan Çağrı Balta ile ilgili iddia gündem oldu. 17 yaşındaki santrforun, sarı-kırmızılıların sözleşme teklifini kabul etmediği ve takımdan ayrılma kararı aldığı konuşuluyor. Bu gelişmenin ardından devreye giren Fenerbahçe'nin, Hakan Çağrı Balta ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Hakan Çağrı Balta (Fotoğraf: Instagram)

"YETİŞTİME BEDELİNİ ÖDEYİP KADROMUZA KATACAĞIZ"

Gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, bu sezon 21 maçta 6 gol atan oyuncu ile anlaşmasının ardından Galatasaray'a, "Hakan Çağrı Balta ile ilgileniyoruz, oyuncu tarafıyla anlaştık. Uygun görürseniz yetiştirme bedelini ödeyip kadromuza katmak istiyoruz" ifadelerinin yer aldığı bir mail gönderdi.

Hakan Çağrı Balta, Galatasaray'ın eski oyuncusu Hakan Balta'nın oğlu (Fotoğraf: Instagram)

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin mailine sert bir maille cevap verdiği ve sarı-lacivertli kulüp hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulunacağı öne sürüldü.

