Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe şikayeti: Kriz çıkaran mail
Fenerbahçe'nin, Galatasaray altyapısında forma giyen Hakan Çağrı Balta ile prensip anlaşması sağladıktan sonra sarı-kırmızılı kulübe mail gönderdiği belirtildi. Bunun üzerine Galatasaray'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayette bulunma kararı aldığı iddia edildi.
- Fenerbahçe'nin, Hakan Çağrı Balta ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
- Fenerbahçe'nin, 17 yaşındaki santrforile anlaştıklarını ve yetiştirme bedelini ödeyerek kadrolarına katmak istediklerini belirten bir maili Galatasaray'agönderdiği iddia edildi.
- Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin mailine sert bir cevap vererek, Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulunacağı öne sürüldü.
Galatasaray U19 Takımı'nda forma giyen Hakan Çağrı Balta ile ilgili iddia gündem oldu. 17 yaşındaki santrforun, sarı-kırmızılıların sözleşme teklifini kabul etmediği ve takımdan ayrılma kararı aldığı konuşuluyor. Bu gelişmenin ardından devreye giren Fenerbahçe'nin, Hakan Çağrı Balta ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
"YETİŞTİME BEDELİNİ ÖDEYİP KADROMUZA KATACAĞIZ"
Gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, bu sezon 21 maçta 6 gol atan oyuncu ile anlaşmasının ardından Galatasaray'a, "Hakan Çağrı Balta ile ilgileniyoruz, oyuncu tarafıyla anlaştık. Uygun görürseniz yetiştirme bedelini ödeyip kadromuza katmak istiyoruz" ifadelerinin yer aldığı bir mail gönderdi.
Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin mailine sert bir maille cevap verdiği ve sarı-lacivertli kulüp hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayette bulunacağı öne sürüldü.