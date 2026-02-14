SPOR SERVİSİ
MHK duyurdu: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak kritik karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ını (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıkladı.
Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik maçın VAR ve AVAR'ı belli oldu.
- 14 Şubat Cumartesi akşamı Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak. maçın hakemi Halil Umut Meler olacak.
- MHK, VAR (Ömer Faruk Turtay) ve AVAR (Ceyhun Sesigüzel,Adnan Deniz Kayatepe) görevlileri de belirledi.
Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe (49 puanla ikinci) ile Trabzonspor (45 puanla üçüncü) arasında 14 Şubat Cumartesi akşamı yapılacak maçın VAR ve AVAR'ı belli oldu.
MHK'nın açıklamasına göre; Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada; VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel, AVAR2'de Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.
Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip müsabakada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.
