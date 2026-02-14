Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak kritik karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'ını (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe (49 puanla ikinci) ile Trabzonspor (45 puanla üçüncü) arasında 14 Şubat Cumartesi akşamı yapılacak maçın VAR ve AVAR'ı belli oldu.

Başlık ResmiFenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor'u sahasında 1-0 yenmişti.

MHK'nın açıklamasına göre; Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada; VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel, AVAR2'de Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip müsabakada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

