Eski FIFA hakemi ve Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır; ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacağını açıkladı.

Ağustos 2022'de hakemlik kariyerini noktalayan ve Ağustos 2023'te Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak göreve başlayan Cüneyt Çakır, 2026 Dünya Kupası’nda yönetici olarak Türkiye'yi temsil edecek.

Cüneyt Çakır

"BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM"

2026 Dünya Kupası'nda yöneticilik yapacağını duyuran 49 yaşındaki eski hakem, "Bunu ilk defa paylaşayım. Biraz önce yoldayken bir telefon aldım. Hakemliği bıraktıktan sonra en büyük hedeflerimden biri yönetici olarak Dünya Kupası'nda bulunmaktı. Biraz önce aldığım telefonla bunun gerçekleştiğini öğrendim. İlk defa bir Türk, Dünya Kupası'nda yönetici olarak bulunacak. Yine ülkemi temsil edeceğim. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

2014 Dünya Kupası'nda düdük çalan Cüneyt Çakır, 6 Haziran 2015 tarihinde İspanyol devi Barcelona ile İtalyan ekibi Juventus arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.

