Kendilerini polis, savcı ve MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, emekli bir doktoru toplamda 650 bin 500 dolar dolandırdı. Doktordan parayı teslim almaya gelen iki şüphelinin, aldıkları 217 bin doları çetenin diğer üyelerine vermediği belirlendi. Bu nedenle çete üyeleri arasında husumet başladığı öğrenilirdi. Öte yandan dolandırıcı, aldığı parayla olay yerinden uzaklaşırken bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki emekli doktor Kemal K., kendilerini polis, savcı ve MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcılara 9 Aralık'ta 217 bin dolar, 16 Aralık'ta 230 bin dolar ve 24 Aralık'ta 203 bin dolar olmak üzere toplam 650 bin 500 doları elden teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan emekli doktor, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

SES SANATÇISI ÇETE ÜYESİ ÇIKTI

Şikayet üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada dolandırıcılık olayını; İsmail C., Hasan K., Hüseyin T., düğünlerde ses sanatçılığı yapan Necdet T. ve Aziz T.'nin birlikte gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Necdet T.'nin Siirt'te, İsmail C.'nin ise İstanbul'da olduğunu belirledi. Diğer üç şüpheliden ikisinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, bir şüphelinin ise başka bir suçtan İzmir'de gözaltında bulunduğu tespit edildi. Ekipler, İstanbul ve Siirt'te düzenledikleri operasyonlarla 2 şüpheliyi gözaltına alarak Nevşehir'e getirdi.

217 BİN DOLARI TESLİM ETMEDİLER

"Polis-savcı" yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Dolandırıcılık çetesi üyelerinden Necdet T.'nin ifadesine göre, Nevşehir'de elden alınan 217 bin dolar şebekenin diğer üyelerine teslim edilmedi. Bu nedenle çete üyeleri arasında para paylaşımı yüzünden husumet başladığı öğrenildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucu olayın 5 şüpheli tarafından planlı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi. Şüphelilerden 2'si İstanbul ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin ise başka illerde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

"BİRLİKTE GİTTİK, PARAYI BEN ALDIM"

Şüphelilerden Necdet T., ifadesinde Hüseyin T. ile birlikte 9 Aralık tarihinde uçakla Nevşehir'e geldiklerini, bir süre otelde bekledikten sonra yürüyerek verilen konuma gittiklerini anlattı. Hüseyin T.'nin yaklaşık 300 metre geride beklediğini, kendisinin ise yaşlı bir şahıstan siyah poşet içerisinde 217 bin doları aldığını ve taksiyle bölgeden uzaklaştıklarını söyledi. Necdet T., taksiye daha sonra Hüseyin T.'nin de bindiğini ve parayı ona teslim ettiğini beyan etti.

"PARAYI ORTAKLARA VERMEDİM"

Nevşehir dönüşünde Hüseyin T.'nin 217 bin doları şebekenin diğer üyelerine vermediğini, bu nedenle aralarında husumet başladığını söylediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından şüpheliler arasında ciddi bir "pay kavgası" yaşandığı belirtildi.

DOLANDIRICILIK PARASIYLA SEVGİLİSİNE ARAÇ ALMIŞ

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, çete üyesi Nevşehir'de elden alınan paranın bir kısmıyla hem kendisine hem de sevgilisine araç aldı. Necdet T. ifadesinde, "Hüseyin, aracı sevgilisinin üzerine aldı. Aracı 1 milyon 650 bin liraya Kırıkkale'den aldık. Hüseyin'de Nevşehir konusundan aldığı dolarlar vardı. Kuyumcuya giderek 1 milyon 650 bin liralık doları bozdurdu ve aracın ödemesini nakit yaptı. Aracı esnaftan aldığımız için güvenli ödeme yapılmasına gerek yoktu. Daha sonra birlikte döndük. Kendisi için daha önce aldığı aracı satmam için bana bıraktı. Aracı ilan sitelerine ben koydum" dedi.

DOLARI BOZDURUP ALTIN VE GÜMÜŞ ALDILAR

Necdet T. ifadesinde ayrıca, "Kuyumcu görüşmesinden sonra Hüseyin kalan paranın yaklaşık 20 bin dolarıyla gümüş, 87 bin dolarıyla da kesme altın satın aldı. Kendisinde yaklaşık 30 bin dolar kaldığını bana söyledi" dedi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; farklı markalarda 2 otomobil, 400 bin TL nakit para, 20 bin dolar değerinde gümüş, 484 gram altın, 28 bin 400 dolar, 7 bin 200 Euro ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen para, ziynet eşyaları ve 2 araca el konuldu. 2 şüpheli Nevşehir'de, 1 şüpheli ise İzmir'de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

