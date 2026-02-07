Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile İstanbulspor, 4 Şubat Çarşamba akşamı karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan TFF 1'inci Lig ekibinde kaleci İsa Doğan, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ahmed Kutucu ile kafa kafaya çarpışan oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 26 yaşındaki file bekçisini hastanede ziyaret etti.

Galatasaray ile İstanbulspor arasında RAMS Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta müsabakasında sarı-siyahlı takımın kalecisi İsa Doğan ile sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu, hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışmıştı.

İsa Doğan'ın sakatlandığı an

İsa Doğan, ilk tedavisi saha içinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda yüz kırıkları tespit edilen İsa Doğan, başarılı bir ameliyat geçirmişti.

Yüzün kırıklar olan İsa Doğan operasyon geçirdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte kaleci İsa Doğan'a hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ecmel Faik Sarıalioğlu

