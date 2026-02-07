İhlas Haber Ajansı
Dursun Özbek'ten ziyaret: Ameliyat olan İsa Doğan'ın son durumu
Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile İstanbulspor, 4 Şubat Çarşamba akşamı karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan TFF 1'inci Lig ekibinde kaleci İsa Doğan, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ahmed Kutucu ile kafa kafaya çarpışan oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 26 yaşındaki file bekçisini hastanede ziyaret etti.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçında yaşadığı sakatlık sonrası hastaneye kaldırılan İsa Doğan, başarılı bir operasyon geçirdi.
- Galatasaray-İstanbulspor maçında hava topu mücadelesindeAhmed Kutucu kafa kafaya çarpışankonuk ekibin kalecisi İsa Doğan'ın yüzünde kırıkalr tespit edildi.
- İsa Doğan, ilk tedavisi saha içinde yapıldıktan sonra ameliyat edildi.
- Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, İsa Doğan'ı hastanede ziyaret etti.
Galatasaray ile İstanbulspor arasında RAMS Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta müsabakasında sarı-siyahlı takımın kalecisi İsa Doğan ile sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu, hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışmıştı.
İsa Doğan, ilk tedavisi saha içinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda yüz kırıkları tespit edilen İsa Doğan, başarılı bir ameliyat geçirmişti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte kaleci İsa Doğan'a hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray - İstanbulspor maçında korku dolu anlar: Ahmed Kutucu ve İsa Doğan baygınlık geçirdi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR