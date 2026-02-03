Bilecik’te yaşlı bir kadına kendini jandarma olarak tanıtan şüpheli, kadının altın bilezik, yüzüklerini alarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadını dolandıran şüpheli, 600 kameranın incelenmesi sonrasında 3 saatte yakalandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir köyde ‘Pes’ dedirten bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 81 yaşındaki S.Ü., evine gelen ve kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şüpheli kadının

1 adet altın bilezik, 4 adet çeyrek altın, 1 adet sarı lira, 1 adet altın yüzük, 1 adet elmas yüzüğünü incelemek için aldı, ardından kaçtı.

İNEGÖL’DE TESPİT EDİLDİ

Durumu jandarmaya bildiren yaşlı kadının ihbarı sonrasında JASAT ekipleri, bölgedeki 600 güvenlik kamerasını titizlikle inceledi. Şüphelilerin taksiyle köye geldiği ve olayın ardından Bursa'nın İnegöl ilçesine gittiği belirlendi.

36 BİN 400 TL HAVALE

Çaldığı altınları İnegöl'de bir kuyumcuda bozdurduğu belirlenen şüphelinin S.K. olduğu tespit edilirken, 152 bin 250 TL ve 400 dolar nakit aldığı, ayrıca kuyumcu hesabından eşinin hesabına 36 bin 400 TL havale yaptırdığı ortaya çıktı.

Paranın 147 bin 250 TL'si ile 400 doları yurt dışına göndermeye çalıştığı tespit edilen şüphelinin banka hesabına bloke konulması için gerekli işlemler başlatıldı. Şüpheli S.K ise tutuklandı.

