Teknoloji dünyanın merakla beklediği modellerden birisi olan Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelinin tasarım detayları ortaya çıkmaya başladı.

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli için sızıntılar çıkmaya başladı. Mobil cihaz deneyimini “kitap gibi açılan” bir formda sunmaya hazırlanan modelin tasarım detaylarından ilk bilgiler geldi.

SES DÜĞMELERİ ÜSTTE YER ALACAK

Ses açma-kısma düğmeleri gibi kontroller, alışılmış konumlarından farklı yerlere taşınacak. iPad Mini’ye benzer şekilde ses butonları telefonun üst kenarında yer alacak. Parmak izi sensörlü güç tuşu ve kamera kontrolü iPhone modellerinde olduğu yerde kalmaya devam edecek. Cihazın sol tarafında ise herhangi bir tuş yer almayacak.

Yeni modelin ekran bölümünde de bazı dikkat çekici değişiklikler var. Katlanabilir iPhone’da klasik “Dynamic Island” alanı yerine daha küçük bir kamera deliği kullanılacağı ve ön kamera yerleşiminin buna göre optimize edileceği belirtiliyor. Arka kamera adası ise cihazın klasik renk tonuna uymayan tamamen siyah bir görünümde olacak şekilde tasarlanacak.

EKRAN BOYUTLARI DAHA ÖNCE SIZMIŞTI

Önceki sızıntılar ve tahminler, cihazın iç ekranının yaklaşık 7,6–7,8 inç civarında olacağını, kapalı halde ise 5,5 inçlik kapak ekranının yer alacağı yönünde. İki arka kamerayla gelecek modelde, A20 çipi ve "C2" modeme yer verileceği öne sürüyor.

DEV BATARYA İLE GELİYOR

Apple’ın ilk katlanabilir cihazı, şimdiye kadarki en büyük iPhone bataryasına sahip olabilir. Yeni katlanabilir iPhone’un bataryasının 5.500 mAh kapasitesinin üzerinde olabileceği iddia ediliyor. Bu boyutta bir batarya ile çıkarsa tüm iPhone modellerinden daha büyük bir kapasiteye sahip olacak.

Bu modelin 2026’nın sonlarında iPhone 18 ailesiyle birlikte tanıtılması ve Apple’ın bu hamlesinin katlanabilir telefon pazarını daha da canlandırması bekleniyor.

