Gazeteci Şamil Tayyar, katıldığı programda gündüz kuşağı programlarının aile yapısını hedef aldığını savundu. Tayyar, "Sabah kuşağı Netflix'ten beter" ifadelerini kullanarak Türk aile yapısının parçalanmak istendiğini söyledi.

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan programa konuk oldu. Televizyonda yayınlanan sabah kuşağı programlarının toplumsal değerler üzerindeki tahribatına dikkat çeken Tayyar, önemli mesajlar verdi.

"LOBİ ENGELLEDİ" İDDİASI

Sabah kuşağı programların Netflix içeriğinden daha vahim olduğunu söyleyen Tayyar, geçmişte bu yayınların kaldırılmasına yönelik girişimlerin bir "lobi" tarafından engellendiğini öne sürdü.

"YENİ YÖNETİM BU KONUDA ADIM ATMALI"

Tayyar'ın açıklamaları şöyle devam etti: "O zaman bu programları yapanlar 'Buradan yüzlerce kişi ekmek yiyor' diyerek bir lobi çalışması başlattılar. Bu toplumsal çürümeyi hızlandıran programlara artık izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yeni yönetimin bu konuda somut adımlar atmasını bekliyorum.

"AİLE YAPISI PARÇALANIYOR"

Cinsiyet eşitliği gibi kavramların altına saklanarak aile yapısı parçalanıyor, çoğalma ortadan kaldıran yok eden bir yaklaşımın ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Bunu da işte cinsiyet eşitliği gibi bir takım yani makyajlanmış kavramlara sıkıştırıldığını çok açık bir şekilde görüyoruz. Bu kesim, nüfusun hızla arttığını böyle devam ederse dünyanın yaşanamaz hale geleceğini kendilerinin bu konforlu hayatı sürdüremeyeceklerini o nedenle bir nüfus planlamasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar."

