Ramazan ayına sayılı günler kala, Ankara’da Ramazan pidesi fiyatları netleşti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından açıklanan yeni tarifeye göre 2026 Ramazan ayında pide fiyatları ülke genelinde ortak bir üst sınırla uygulanacak. Peki, Ankara Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? İşte 2026 Ramazan pidesi fiyatları...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından açıklanan rakamlar bilhassa büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ramazan ayına kısa bir süre kalan fiyatlar belirlenirken ''Ankara Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?'' sorusu da araştırılmaya başlandı. İşte merakla beklenen 2026 Ankara Ramazan pidesi fiyatı...

Ankara Ramazan pidesi fiyatı ne kadar 2026? Bu senenin pide fiyatları belli oldu!

ANKARA RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI NE KADAR?

Bu sene Ramazan pidesi için kilogram bazında azami satış fiyatı belirlendi. Yapılan düzenlemeye göre Ramazan pidesinin kilogram fiyatı Türkiye genelinde en fazla 100 lira olacak.

Belirlenen kilogram fiyatı doğrultusunda Ankara’da satılacak Ramazan pidesinin fiyatı da kesinleşti. Ankara'da 250 gram ağırlığındaki Ramazan pidesi, 2026 Ramazan ayı boyunca 25 liradan satışa sunulacak. Aynı uygulama İstanbul için de geçerli olacak.



