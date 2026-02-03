Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Saldırının gerçekleştiği anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheliler ise yaklaşık 3 saat içinde tespit edilerek gözaltına alınırken, zanlı olayın nedenini itiraf etti.

Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda, motosikletle gelen kasklı iki şahısta biri, iş yerine tabanca ile ateş açtı.

1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Açılan ateş sonucu iş yeri içerisinde bulunan Y.T. boyun bölgesinden yaralanırken, Y.D. kafa bölgesinden yaralandı. İş yerinde bulunan Ebubekir Turanlı (33) ise kafasından aldığı yarayla olay yerinde hayatını kaybetti.

Kokoreççi’de cinayet: O anlar anbean kamerada! Zanlı olayı itiraf etti

13 BOŞ KOVAN BULUNDU, ZANLILAR KAÇTI

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde 13 adet boş kovan ele geçirilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olay sonrası Akçay istikametine kaçtıkları tespit edildi. Yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda olaya karışan motosikletin plakası belirlendi.

Plakadan yola çıkan ekiplerce yapılan teknik takip sonucu Avcılar Mahallesi düzenlenen operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen R A yakalandı. Operasyonda ayrıca F.E. ve E.B. de gözaltına alındı. Olay sırasında motosikleti kullandığı tespit edilen B.Ç.’ nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

NEDENİNİ İTİRAF ETTİ

Operasyon kapsamında 3 adet tabanca, 1 adet çelik yelek, 40 adet uyuşturucu hap, olayda kullanılan motosiklet ve kask ele geçirildi. Şüpheli R.A.’ nın ilk ifadesinde, kız kardeşine küfür edildiği iddiasıyla olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

O ANLAR KAMERADA

Silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerasında olay yerine motosiklet ile gelen iki kişinin mekana saldırdığı anlar görüntülendi.

