Kocaeli’de durak kavgası nedeniyle çıkan tartışma sonrasında işlenen cinayet davasında karar çıktı. Bedirhan Kıvanç "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay, Nizam Kıvanç ise "suça yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

30 Ağustos 2024'de Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Eşi ile birlikte özel halk otobüsüne binen Erdal Kara (50), inmek için düğmeye bastı. Kara, aracın biraz daha ileride durması sebebiyle şoför Emirhan S. ile tartıştı. Kara'nın, Emirhan S. ve otobüs sahibine küfür ederek araçtan indiği iddia edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Otobüs sahibi Nizam Kıvanç ile oğlu Bedirhan Kıvanç'ın da tartışmaya dahil olması ile olay büyüdü. Bedirhan Kıvanç, Emirhan S. ile birlikte Erdal Kara'nın evinin önüne gitti ve burada kavga çıktı. Çıkan kavgada Bedirhan Kıvanç, tüfekle Kara'ya ateş etti. Kara, hayatını kaybetti. Bedirhan Kıvanç çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘Durak’ cinayetinde karar çıktı: Baba ve oğluna 15 yıl 10 ay hapis cezası

“BABAM BENİ AZMETTİRMEDİ”

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Bedirhan Kıvanç, kendini şöyle savundu:

Babam beni azmettirmedi. Babamdan emir almadım, emir verse de böyle bir şey yapmam. Emirhan gelip olayı anlatınca, Erdal abi ile konuşmak amacıyla kendisini aradım ve evinin önüne gittim. Kavga için gitmedim. Erdal abi elinde orakla geldi. Orağı boynuma doladı. Orağı elimle tutmasaydım kafama darbe alacaktım ve ölecektim. Elim sayesinde hayatta kaldım. Babam geldi ancak yine durmadı. Babama, 'Seni öldüreceğim' dedi. Babam 65 yaşında, kendini koruyacak durumda değil. Bagajdan tüfeği aldım, 2 el havaya ateş ettim, durmayınca korku ve panikle ayaklarına doğru ateş ettim. Kan görünce silahı bıraktım. Emirhan'ı ilk yardım yapsın diye bıraktım. Keşke öyle bir şey olmasaydı, küçücük bir hırs bizi bu duruma getirdi, pişmanım.

‘Durak’ cinayetinde karar çıktı: Baba ve oğluna 15 yıl 10 ay hapis cezası

“YAPACAK OLSAM KENDİM YAPARDIM”

Tutuksuz sanık Nizam Kıvanç ise "Suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuğumu orakla darp etti. Onun elinden kurtulup bana doğru geldi. Azmettirmedim, yapacak olsam kendim yapardım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Bedirhan Kıvanç'ı "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay, Nizam Kıvanç'ı ise "suça yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası