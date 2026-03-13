Bir süredir hastanede tedavi gören Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. 78 yaşında vefat eden Ortaylı’nın sağlık durumunun son günlerde ağırlaştığı ve yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilmişti. Peki, İlber Ortaylı neden öldü, hastalığı neydi?

İLBER ORTAYLI ÖLDÜ MÜ?

Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir süredir hastanede tedavi gören Ortaylı’nın sağlık durumunun son günlerde kötüleştiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı biliniyordu.

İLBER ORTAYLI NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti.

Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti. Ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti. Hekimim dinlenmemi sadece tavsiye etmiyor, adeta 'emrediyor'. Bu yüzden bir süre daha istirahatte kalacağım." ifadelerini kullanmıştı. Rahatsızlığı tekrar eden Ortaylı geçtiğimiz şubat ayında yazdığı yazısında ise ikinci kez ameliyat masasına yattığını belirtmişti. Ani kanamanın durdurulduğunu belirten Ortaylı, operasyonun başarılı geçtiğini açıklamıştı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR? (HAYATI VE BİYOGRAFİSİ)

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1947 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Ankara’da tamamladı. 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi.

Viyana Üniversitesi’nde Slavistik ve Orientalistik alanlarında eğitim aldı. Chicago Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmasını Prof. Dr. Halil İnalcık ile yaptı. “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” başlıklı çalışmasıyla doktor, 1979 yılında “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” adlı çalışmasıyla doçent oldu.

1983 yılında görevinden istifa eden Ortaylı, Viyana, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi, seminer ve konferanslara katıldı. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16. ve 19. yüzyılı ile Rusya tarihi üzerine makaleler yayımladı.

1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Tarihi Anabilim Dalı başkanı olarak göreve başladı. 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevini yürüttü. 2002-2014 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Tarihi dersleri verdi. Ortaylı, bu üniversitede misafir öğretim üyesi olarak ders vermeye devam etti.

Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Farsça dillerini bilen Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etüdleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesidir.

