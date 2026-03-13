Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’daki 36 kilometrelik Esenboğa Havalimanı Metro Hattı ile ilgili bilgi vererek, "Ankara'da YHT Gar'dan Esenboğa'ya, üniversite alanına kadar gidecek olan bir hat. Hem modern hem de başkentimize yaraşan bir hat olmuş olacak. Bunu da bir 5 yıllık bir süreçte bitirebileceğimizi öngörebiliriz.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu ayrıca, İsrail-ABD-İran savaşı nedeniyle sıkıntılı bir sürecin yaşandığı Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk geminin geçtiğini de duyurdu.

AKİF BÜLBÜL/ANKARA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, Ankara ve İstanbul’daki raylı sistem çalışmaları başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamada bulundu.

"5 YILDA BİTİREBİLECEĞİMİZİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Bakan Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerde 15 ilde belediyeler ile iş birliği halinde 848 kilometrelik bir ağı hayata geçireceklerini kaydetti. Ankara’daki 36 kilometrelik Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’na ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Ankara'da YHT Gar'dan Esenboğa'ya, üniversite alanına kadar gidecek olan bir hat. Hem modern hem de başkentimize yaraşan bir hat olmuş olacak. Bunu da bir 5 yıllık bir süreçte bitirebileceğimizi öngörebiliriz.” açıklamasında bulundu.

"YENİ YOLLAR, ALTERNATİF ÇÖZÜMLER LAZIM"

Bakan Uraloğlu, Ankara’da bugün ulaşım problemlerini yüzeyden çözmenin tıpkı İstanbul’da olduğu gibi zorlayıcı olduğunu kaydederek artık yeraltından sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye genelinde 2002'den bu tarafa araç sahipliğinin ve hareketliliğin 4 kat arttığını dile getirerek “Dolayısıyla yeni yollar, alternatif çözümler bize lazım.” açıklamasında bulundu.

"YAKLAŞIK 40 MİLYAR DOLARLIK BİR KAZANCIMIZ VAR"

Kamu-Özel iş birliği projelerine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, otoyol hizmet tesisleri de dikkate alındığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 70 civarında KÖİ projesi olduğunu dile getirdi. Bakan Uraloğlu, “Projeleri yaptığımız zamanki fiyatlar yaklaşık 52 milyar dolar. Bugün yaparsak yaklaşık 92 milyar dolar. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir kazancımız var.” açıklamasında bulundu

Bakan Uraloğlu ayrıca, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Bağlantı Yollarını 2028, Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını 2030, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nu 2030, Çanakkale-Malkara Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 2034, Ankara-Niğde Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu’nu 2035 yıllarında devralacaklarını kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Bunlar oradaki işletici, yapıcı firmalara verilmiş değil, yaptırılmış, işlettirilmiş, ondan sonra devralınacak. Dolayısıyla 2 sene sonra biz bu projelerin ilkinden başlamak üzere devralmış olacağız.” dedi.

Kara yolu sektörüne ilişkin açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye, otoyol uzunluğunu ise 3 bin 796 kilometre ulaştırdıklarını kaydetti.

405 MİLYAR LİRALIK EKONOMİK FAYDA

Bölünmüş yolların trafiğin yaklaşık yüzde 80'ine hizmet ettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, dünyanın çevresinin 4’te 3’ü kadar bölünmüş yol yaptıklarını dile getirdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“30 bin kilometre hani yol ne işe yaradı? 801 milyon saat zaman tasarrufu, 405 milyar TL toplam yıllık ekonomik fayda sağladığını hesaplıyoruz. 2 milyar 620 milyon litre de akaryakıt tasarrufunu bu vesileyle sağlamış olduk.”

"OTOYOL VE KÖPRÜLERİN SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprülerin özelleştirilme iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Yolların canlı organizmalar gibi olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Yollarda rutinde 10 yılda bir hafif 20 yılda bir de ağır bakım yapmak gerekir. Gerek otoyollarda gerekse de bir kısım yollarda artık ağır bakımlar da yapmaya başladık. Bu da bizim bütçemize ciddi maliyetler getiriyor. Dolayısıyla biz burada acaba bunu belli dönemlik bir işletme hakkını verip bu yapımları işletmeciye yükleyerek bütçeden bir yük çıkmasını engelleyebilir miyiz, artı üzerine de ne kadar bir para alabiliriz diye bunun bir çalışmasını yaptırıyoruz, oraların satılması zaten söz konusu değil.” dedi.

Otoyol ve köprülerin devletin ve milletin olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “2028 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü alıyoruz. İşletmecinin ya da yapanın değil, orası devletin, vatandaşımızın malı. Burada bir çalışma yapıyoruz. Belki bunu kamuoyunun görüşüne sunacağız. Kesin verilmiş bir karar yok. Biz malımızın değerini ortaya koyacağız. Ne harcayacağımızı biliyoruz. Oradan ne gelir elde edeceğimizi de öngörürsek buna göre bir karar vereceğiz.” açıklamasında bulundu.

"26 OLAN HAVALİMANIMIZI 58'E ÇIKARDIK"

Hava yolu sektörüne ilişkin açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “26 olan havalimanımızı 58'e çıkardık. 175 ülkeyle uluslararası anlaşmamız var. 356 noktaya uçuyoruz. 247 milyon yolcu ile geçen seneyi tamamlamış olduk.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarındaki çalışmaları da bu sene tamamlayarak havalimanı sayısını 60’a çıkaracaklarını ifade etti.

AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI TİCARİ UÇUŞLARA AÇILACAK

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın Çıldır Havalimanı hakkındaki müjdesini de anımsatarak “Aydın Çıldır Havalimanı'nı ticari uçuşlara yeniden yaparak açacağız. Yine Etimesgut Havalimanı'nı NATO Zirvesi hasebiyle inşallah Haziran ayına yetiştirmiş olacağız. Burası da hem bir protokol hem de yedek havalimanı olacak.” açıklamasında bulundu.

Trabzon'a yeni bir havalimanı tasarladıklarını dile getiren Uraloğlu, “Deniz üzerinde 3. havalimanımızı yapacağız. 3 milyon kapasiteyi geçtik, 10 milyonluk bir havalimanını kazandırmış olacağız.” dedi.

"TÜRKSAT 6A İLE BERABER AŞAĞI YUKARI 5.5 MİLYAR İNSANA ULAŞTIK"

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A ve TÜRKSAT 7A uydularına ilişkin açıklamada bulundu. Türksat 6A’nın Türk mühendislerin ürettiği ve uzaya gönderdiği bir uydu olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Onu 2024'te fırlatmış, geçen sene de Nisan ayında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber hizmete almıştık. TÜRKSAT 6A ile beraber aşağı yukarı 5.5 milyar insana ulaştık. 8 tane ülkeye de Türksat 6A'dan hizmet satıyoruz, bu da bizim için kıymetli. Her geçen gün bu sayıyı biraz daha artırıyoruz.” dedi.

"7A YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK”

Türksat 6A’nın 25 yıllık bir ömrü olduğunu öngördüklerini dile getiren Uraloğlu, “7A yolunda çalışmalarımıza başladık. 7A uydumuzu da kendimiz üreteceğiz ve onu da uzaya göndereceğiz. Bizim mühendislerimizin ürettiği bir uydumuz olacak.” açıklamasında bulundu.

32 MİLYON CEP TELEFONU 5G İLE UYUMLU

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada 1 Nisan’da 5G’den ilk sinyali alacaklarını dile getirdi. Uraloğlu, “95 milyon civarında cep telefonu var, bunların 32 milyonu 5G'ye uyumlu. Yaklaşık 1 sene önce bu rakamlar 15 milyon civarındaydı. 5G'ye geçtikten sonra bunun daha da artacağını özellikle söylemek isterim.” dedi

Bakan Uraloğlu, “2 yıl içerisinde bütün Türkiye'yi kapsayacağız, hedefimiz bu. Ama ilk etapta 1 Nisan'da sinyal vermeye başlayacağız.” açıklamasında bulundu.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ DESTEKLENİYOR

5G çalışmaları kapsamında yerli ve milli teknolojiyi desteklemeye gayret ettiklerini de dile getiren Bakan Uraloğlu, “İlk etapta yüzde 60 yerli ürün, yüzde 30 da milli haberleşme ürünü şeklinde ihale şartlarımız var. Yaklaşık 3.5 milyar dolar da hazineye bir katkı sağlamış olacağız belli ödeme periyotları içerisinde.” şeklinde konuştu.

10 KAT HIZ

Uraloğlu ayrıca 5G teknolojisi ile 10 kat hızlı bir hizmet sunulacağını dile getirerek “Kendi alanımızı ilgilendiren akıllı ulaşım sistemlerini, tren sinyalizasyonlarını yönetmekten tutun akıllı yolları, akıllı şehirleri hayata geçirme noktasında artık daha çok yönetme imkanına sahip olacağız. Türkiye'deki bir cerrah dünyanın bir tarafında ameliyat yapma imkanına sahip olacak. İş makinelerinin uzaktan yönetilmesi imkanına sahip olacak.” dedi.

“4 SAATLİK UÇUŞLA 67 ÜLKEYE GİDİLEBİLEN BİR MERKEZDEYİZ”

Uluslararası koridorlar hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin stratejik konumunun önemini vurguladı. Bakan Uraloğlu, “4 saatlik uçuşla 67 ülkeye gidilebilen bir merkezdeyiz. 55 trilyon dolarlık bir gayrisafi milli hasıla ve yaklaşık 25 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip bir bölgede bulunuyoruz. Önemli dünya lojistik merkezlerinden bir tanesiyiz. Özellikle Doğu-Batı aksında, son zamanlarda gelişen Doğu-Batı'yı destekleyen Kuzey-Güney ya da diyagonal hatlar anlamında ülkemiz gerçekten kıymetli bir noktada.” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin orta koridorda önemli bir konumu olduğunu dile getiren Uraloğlu, “Eğer Ümit Burnu'ndan dolaşırsanız 45 günde, Süveyş Kanalı'ndan geçerseniz 35 günde, Orta Koridordan geçtiğinizde demiryoluyla Çin'den Londra'ya 18 günde, Kalkınma Yolu’nu bitirdiğimizde 25 gün gibi bir sürede bu güzergahlar tamamlanmış olacak.” diye konuştu.

Orta Koridor’un halihazırda Türkiye’de işleyen bir hat olduğunu ve standartlarının yükseltilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, “Tabii sadece koridor ülkemizden geçsin istemiyoruz, onu Üç Deniz'e de bağlayalım; yani Samsun'dan Mersin'e, İzmir'e ve bütün İstanbul'daki Marmara bölgesindeki limanlara da bağlayalım istiyoruz. Bir kısım bağladık, yapmamız gereken işler var.” şeklinde konuştu.

KARS-IĞDIR-ARALIK-DİLUCU HATTI’NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Zengezur Koridoru hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Kars'tan Iğdır, Dilucu, Nahçıvan'a kadar giden bir hat. Ülkemizdeki 224 kilometrelik bölümünün yapım çalışmalarına başladık. Mevcut Zengezur Koridoru’nda, henüz bir inşa faaliyeti yok ama Azerbaycan tarafında da önemli bir bölümü bitti. İnşallah bittiği zaman daha kestirme bir güzergahtan biz Türk Dünyası’na ve Uzak Doğu'ya erişmiş olacağız.” dedi.

Uraloğlu, Zengezur koridoru kapsamında Nahçıvan’da 80 kilometrelik bir hat olduğunu; 15-20 kilometrelik yeni bir hat yapılacağını kaydederek “Eskisi tamir edilecek. Zengezur Koridoru'nun kendisi 43 kilometre civarında. Zengezur’a bu sene başlanırsa 5 yıl içinde Türkiye dahil hepsi bitmiş olur.” açıklamasında bulundu.

KALKINMA YOLU 10 YILLIK PROJEKSİYONDA 55 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin en önemli uluslararası projelerinden biri olan Kalkınma Yolu Koridoru hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Burası da esasında Kuzey-Güney anlamında destekleyen, dünyanın en büyük limanlarından birisi olma yolunda aşamaları biten ve bir kısmı da devam eden Fav Limanı'ndan çıkıp 1200 kilometreyle ülkemize, oradan da ülkemizin her tarafına ve Avrupa'ya gidecek bir güzergah. Tabii burada Irak tarafında henüz bir vaziyet almadık; 4 ülke yürütüyoruz: Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, biz ve Irak. Tabii yaşanan olağanüstü durumlar bu tür projeleri de yakından ilgilendiriyor. Projenin bittiği, finans yöntemine kabaca karar verdiğimiz ve bundan sonraki aşamada inşallah inşaatına başlamayı umduğumuz projelerden bir tanesi. Kalkınma Yolu'nun ülkemiz ekonomisine 10 yıllık periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. Üretim ve lojistik merkezlerinin ülkemizde kurulmasına sebep olacak; yine her yıl 69-70 bin insanımıza iş imkanı sağlamış olacak.”

Türkiye’nin Üç Deniz Girişimi’ne stratejik ortak olduğunu hatırlatan Uraloğlu, “Adriyatik Denizi'nden, Karadeniz'den Baltık Denizi'ne kadar giden bir koridor. Önümüzdeki dönem içerisinde -daha çok karayolu bağlantısını içeriyor- ciddi bir katkı sunacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

HİCAZ DEMİR YOLU İÇİN SURİYE İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Hicaz Demiryolu’nun da Şam’dan Ürdün’e kadar olan kısmını hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, “Neredeyse tamamı tahrip olmuş durumda. Ama belli bir bölümünü inşallah hayata geçireceğiz; Suriye tarafıyla da görüşüyoruz.” dedi.

İRAN-İSRAİL-ABD SAVAŞI

Programda İran-İsrail-ABD savaşı kapsamında hava, kara ve deniz ulaşımına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Çatışmaların başlamasından önce İran seferlerini zaten azalttıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, mevcut durumda İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de uçuşların durdurulduğunu dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn uçuşlarının ise günlük olarak iptal edildiğini belirterek “En rahat kullandığımız Riyad, Cidde, Medine ve Maskat havalimanları oldu; oraları daha aktif kullanabildik. Bu süreçte yine Nahçıvan'daki havalimanına yapılan dronlu saldırı sonucunda Azerbaycan’ın iki tane uçak Iğdır'a indi. Oradan da onları sağ salimen Nahçıvan'a göndermiş olduk.” diye konuştu.

UMMAN’DAN EK SEFERLER

Gerek Türk vatandaşlarının gerekse diğer ülke vatandaşlarının ülkeye dönebilmeleri için özellikle Umman'dan ek seferler koyduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Muhatabım Bakan ile görüşerek ek seferler koyduk; o devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Doğrudan transit geçişler noktasında ve bazı uçuşların diğer ülkelere yönlendirildiğini dile getiren Uraloğlu, “Şu ana kadar çok şükür olağanı etkileyecek bir sonucun doğmasına müsaade etmedik Dışişleri ile koordineli olarak. Bizim İran'da iki tane uçağımız kaldı; bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi de Pegasus. Esasında 12 Gün Savaşı’nda 10 civarında uçağımız kalmıştı. Şimdi bu gerginlik artınca orada da süreci yönetmeye gayret ettik. Bir uçak da Irak'ta kalmış durumda. Personelleri sağ salimen getirildi, herhangi bir problem yok. İlk fırsatta inşallah uçakları da oralardan alıp olağan rutinine de dönmesini bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu ayrıca mevcut durumda uçuş iptalleri noktasında havayolu şirketlerinin farklı öngörüleri olduğunu dile getirerek “Biz de Sivil Havacılık ve Dışişlerimizle beraber bu süreçleri organize ediyoruz. Karayolu ile İran üzerinden değil, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan üzerinden yönlendirdik trafiği. İlgili ülkelerle de koordine ettik.” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAN TÜRK SAHİPLİ İLK GEMİ GEÇTİ

Hürmüz Boğazı’nın sıkıntılı bir süreç yaşadığını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Orada en üst seviyede güvenlik seviyesi ilan ettik. Türk bayraklı geminin olmadığını söyleyebilirim. Türk sahipli gemilerle ve Ana Arama Kurtarma Merkezimizle sürekli irtibat halindeyiz. Tabii Hürmüz Boğazı'nın önemini dünya ticaretindeki, enerjideki, temin noktasındaki önemini sizler biliyorsunuz. Gemilerin sayısına bakarsak 14 tane Türk sahipli gemi hâlâ orada ama topladığımızda çeşitli sınıflarda 800 tane geminin hâlâ hazırda Hürmüz Boğazı'nda olduğunu söyleyebilirim. 6 tane de kruvaziyer gemisi yolcularıyla beraber orada hâlâ bekleme konumundalar. Biraz önce bahsettiğim gibi 15 gemimiz vardı; bir tanesini İran makamlarıyla, İran limanını kullandığı için müsaade alıp geçirdik. İran tarafıyla temas halinde olmaya çalışıyoruz. 14 gemimiz bekliyor, herhangi bir problemleri şu anda yok.”

Bakan Uraloğlu, sosyal medya düzenlemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, sosyal medya platformlarının bağımlılık, psikolojik sorunlar, şiddet eğilimi, aile içi çatışma, sosyal ilişkilerde olumsuzluk ve çocukların zaman israfı gibi birçok probleme yol açabildiğini dile getirdi.

Uraloğlu, “15 yaş altındaki çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal medya platformlarını kullanmasını istemiyoruz. Onlar daha çok dersleriyle hemhal olsunlar. Bu interneti kullanmama değildir, özellikle onu belirtmek isterim. Türkiye'de güvenli internet uygulamamızın da çok ciddi karşılığı olduğunu belirtmek isterim.” dedi.

SOSYAL MEDYADA 15 YAŞ SINIRI MECLİS’TE

Bakan Uraloğlu, farklı ülkelerde farklı uygulamalar olduğunu ve hepsini incelediklerini belirtti. Uraloğlu, “Yaptırımı koyduğunuzda bunun uygulanabilirliğini sosyal medya platformlarıyla görüştük. Bazı denemelerde bazı ülkelerde yapıldığını özellikle söylemek isterim. İngiltere'den Amerika'ya, Fransa'dan Avustralya'ya kadar birçok örneği var. Dolayısıyla biz de bunlardan kendi değerlerimizi de dikkate alarak bir uygulamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Meclis’e gönderdik.” diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca, bir kamuoyu araştırma şirketine yaptırdıkları araştırmada söz konusu uygulamanın yüzde 80 civarında destek aldığını da bildirdi.

