Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’nın 2026’da inşasına başlanacağını açıklarken, hattın YHT Gar’dan başlayacak şekilde yeniden tasarlandığını duyurdu. 36 kilometre uzunluğundaki ve 12 istasyondan oluşacak metro hattı tamamlandığında, Ankara’da YHT Gar’dan Esenboğa Havalimanı’na aktarmasız ulaşım sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın inşasına 2026 yılında başlanacağını müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırım Programı'na aldığımız Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın inşasına 2026 yılında 'Bismillah' diyoruz. İlk etapta Kuyubaşı istasyonundan aktarma yapılarak planlanan hattı, Gar'dan başlayacak şekilde yeniden tasarladık. Toplam 36 kilometre uzunluğunda 12 istasyondan oluşacak Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı metro hattımızın yapımına önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz. Projemizin şimdiden Ankaralı kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

BAKAN URALOĞLU: HAT 36 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PROJELENDİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'na ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar'dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Yeni güzergah, Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'na kadar uzanacak. Böylece YHT Gar'dan Esenboğa Havalimanı'na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacak.

Uraloğlu, yalnızca güzergahın değil, aynı zamanda istasyon giriş-çıkış yapıları, istasyon yerleşimleri, plan-profil çizimleri ve diğer işletmesel kriterlerin de revize edildiğinin altını çizerek, projenin ulaşım sistemine entegre biçimde, en fizibil ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek yapıya ulaşması için kapsamlı çalışma yürüttüklerini aktardı.

Uraloğlu, hatta ilişkin şu bilgiyi verdi:

"YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 36 kilometre uzunluğunda projelendirildi. Hat kapsamında, YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olmak üzere 12 istasyon bulunacak. Artık son aşamaya geldik. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz."

