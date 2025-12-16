Ani alınıp verilen kilolar, safra kesesinin yapısını bozup taş ve çamur oluşumuna yol açıyor...

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türkiye’de her 10 kişiden 1’inde görülen safra kesesi taşlarının, özellikle sık sık kilo verip alan kişilerde daha hızlı oluştuğu ortaya çıktı.

42. UGH Kongre Sekreteri ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Asıl, toplumda çok yaygın olmasına rağmen safra taşlarının çoğu zaman fark edilmediğine dikkat çekerek, son yıllarda safra taşı ağrısı ile acile başvuru vakalarının arttığını söyledi.

Toplumda obezite yükselirken, sürekli olarak sıfır beden algısının da pompalandığını belirten Prof. Dr. Asıl, bunun sonucunda şok diyetlerin moda hâline geldiğini ifade ederek, “Popülerleşen hızlı kilo verme diyetleri ciddi tehlikelere de kapı aralıyor. Şişmanlık kadar hızlı kilo verme de safra taşı riskini artırır. Yo-yo etkisi ile kilo alıp verme döngüsüne girenlerde risk çok daha yüksektir” dedi.

Prof. Dr. Asıl, özellikle kadınların ve 40 yaş üzerindeki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER YASAM Kendisi bile şaşırdı! Safra kesesinden binlerce taş çıkarıldı

BELİRTİLER ÇOĞU ZAMAN MİDE AĞRISIYLA KARIŞTIRILIYOR

Safra taşlarının yıllarca sessiz kalabileceğini ifade eden Prof. Dr. Asıl, belirti veren hastaların ise sıklıkla acil servislere başvurduğunu söyledi. Özellikle yemek sonrası sağ üst bölümdeki karın ağrısı; sırt ve sağ omuza vuran ağrı; şişkinlik, hazımsızlık, bulantı; ateş, sarılık ve idrar renginde koyulaşma gibi şikâyetlerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Asıl “Bu ağrılar çoğu zaman mide ağrısı sanılıyor. Oysa safra taşları tedavi edilmezse hayati tehlike oluşturabilir” dedi.

Ziyneti Kocabıyık - Prof. Dr. Mehmet Asıl

TEDAVİ EDİLMEZSE TEHLİKE BÜYÜK

Tedavi edilmeyen safra taşlarının safra yolu tıkanması; safra kesesi iltihabı; hayati risk taşıyan akut pankreatit gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Asıl, “Safra taşları küçük olabilir ama yol açtığı sonuçlar hayati risk taşır. Belirtileri hafi fe almayın. Sürekli iltihap ve taş varlığı, özellikle çok büyük taşlarda, safra kesesi kanseri riskini artırabilir” diye konuştu.

TEŞHİS LAPAROSKOPİ İLE KONULUYOR

Safra taşlarının teşhisinin genellikle basit bir ultrasonla konabildiğini belirten Prof. Dr. Asıl, belirti vermeyen sessiz taşların çoğu zaman tedavi gerektirmediğini söyledi. Şikâyet oluşturan taşlarda ise tek tedavinin cerrahi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Asıl, “Laparoskopik yöntemle yapılan ameliyatlar kısa sürer. Hastalar birkaç gün içinde günlük hayatlarına dönebilir” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası