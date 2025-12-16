ABD ordusu Doğu Pasifik’te üç tekneyi hedef aldı. Uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelerde 8 kişi öldü.

ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 3 teknenin vurulduğunu duyurdu. Hava ve deniz unsurlarının kullanıldığı saldırılarda toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Operasyonun uluslararası sularda yapıldığı iddia edildi.

Trump emri verdi, ABD jetleri vurdu! Pasifik'teki saldırı görüntüleri paylaşıldı: Çok sayıda ölü var

TALİMAT PENTAGON’DAN GELDİ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla düzenlenen saldırıların, uyuşturucu taşıdığı ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen tekneleri hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre ilk teknede 3, ikinci teknede 2, üçüncü teknede ise 3 kişi bulunuyordu. Tüm tekneler saldırı sırasında vuruldu.

TRUMP’IN KARARNAMESİ SONRASI YENİ DÖNEM

ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ordunun daha geniş yetkilerle devreye sokulmasını istemişti.

Karar sonrası ABD, Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan askeri güç sevk etmişti. Savunma Bakanı Hegseth, ABD ordusunun Venezuela’da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ULUSLARARASI SULARDA TARTIŞMALI MÜDAHALE

Son operasyonlar, Kongre’de artan incelemeler ve kamuoyundaki tartışmaların gölgesinde gerçekleşti.

ABD yönetimi, uyuşturucu kartelleriyle mücadeleyi ulusal güvenlik meselesi olarak tanımlarken, Doğu Pasifik’teki askeri varlığını da son yılların en üst seviyesine çıkardı. Washington yönetimi, operasyonların süreceği mesajını verirken, bölgede tansiyonun daha da yükselmesi ihtimali gündemde.

Haberle İlgili Daha Fazlası