Bakırköy’de film sahnesi gibi hırsızlık! 1,5 milyonluk saati çalma yöntemleri ‘Pes’ dedirtti
İstanbul Bakırköy’de yaşanan hırsızlık olayı, filmleri aratmadı. 23 yaşındaki T.Y.D., 40 bin dolar değerindeki (1.708.560,57 Türk Lirası) saatinin ofisinden çalındığı ihbarında bulundu.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar sonrasında harekete geçti. 2 şüphelinin kol saatini satmak isteyen T.Y.D.’ye alıcı gibi davranıp, kiraladıkları ofise çağırdığı, dolandırıcılık yöntemiyle saati çaldıkları ortaya çıktı.
DUVARI DELMİŞLER
Öğrenilen bilgiye göre şüpheliler Y.Ç. (54) ve C.E. (50) T.Y.D.’yi ofise çağırdı, arkasını önceden deldikleri dolaba saati koydu, daha sonra dışarıdaki "Sigara içilmez" tablosuyla üzerini kapattıkları oyuktan saati alarak kaçtı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Güvenlik kameraları üzerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerden biri İstanbul'da, biri Balıkesir'de yakalandı. Filmleri aratmayan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.