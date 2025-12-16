İstanbul Bakırköy’de yaşanan hırsızlık olayı, filmleri aratmadı. 23 yaşındaki T.Y.D., 40 bin dolar değerindeki (1.708.560,57 Türk Lirası) saatinin ofisinden çalındığı ihbarında bulundu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar sonrasında harekete geçti. 2 şüphelinin kol saatini satmak isteyen T.Y.D.’ye alıcı gibi davranıp, kiraladıkları ofise çağırdığı, dolandırıcılık yöntemiyle saati çaldıkları ortaya çıktı.

Duvarı delip saati içine sakladılar

DUVARI DELMİŞLER

Öğrenilen bilgiye göre şüpheliler Y.Ç. (54) ve C.E. (50) T.Y.D.’yi ofise çağırdı, arkasını önceden deldikleri dolaba saati koydu, daha sonra dışarıdaki "Sigara içilmez" tablosuyla üzerini kapattıkları oyuktan saati alarak kaçtı.

Güvenlik kameraları an be an kaydetti

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güvenlik kameraları üzerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerden biri İstanbul'da, biri Balıkesir'de yakalandı. Filmleri aratmayan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

