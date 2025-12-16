İngiltere Premiere Lig'in 16'ncı haftasındaki derbi maçında Sunderland’ın Newcastle’ı mağlup etmesinin ardından İngiltere’nin Washington kentindeki bir eğlence mekânında taraftarlar arasında çıkan kavga büyük paniğe yol açtı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

İngiltere Premier Lig’de yaklaşık 10 yıl sonra oynanan ilk Tyne-Wear derbisi, Sunderland'in Newcastle United'i mağlup etmesiyle sonuçlandı. Sahadaki mücadelenin ardından saha dışındaki şiddet olaylarıyla gündeme geldi. İngiliz gazetesi The Mirror'ın haberinde, Sunderland ile Newcastle taraftarlarının birlikte maçı izlediği kalabalık bir alanda çıkan kavga, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük yankı uyandırdı.

Stadium of Light’ta oynanan mücadelede Newcastle’lı futbolcu Nick Woltemade’nin kendi kalesine attığı gol, Sunderland’a galibiyeti getirdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ev sahibi taraftarlar büyük sevinç yaşarken, şehir merkezinden uzakta bir mekânda tansiyon yükseldi.

Maçın ardından kısa sürede başlayan kavgada yaklaşık 15 kişinin birbirine girdiği görüldü

YUMRUKLAR VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Maçın ardından kısa sürede başlayan kavgada 15 kişinin birbirine girdiği görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, sandalyelerin fırlatıldığı, masaların devrildiği ve yumrukların konuştuğu anlar yer aldı. Kavga sırasında kadın ve çocukların çığlıkları duyulurken, bazı kişilerin yere düştüğü ve panik içinde kaçmaya çalıştığı görüldü.

Bir kişinin fırlatılan bir sandalyeden kaçarken masanın üzerinden yere düştüğü, Newcastle forması giyen bir kadının ise kalabalıktan sürünerek uzaklaşmaya çalıştığı kameralara yansıdı. Kısa süre sonra başka bir kişinin masayı kaldırarak karşı tarafa fırlatmasıyla olaylar daha da büyüdü.

Newcastle forması giyen bir kadının ise kalabalıktan sürünerek uzaklaşmaya çalıştığı kameralara yansıdı

POLİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Northumbria Polisi’nden yapılan açıklamada, pazar günü saat 16.00 sularında Washington’daki Stone Cellar Road üzerinde bulunan bir eğlence mekânında kavga ihbarı alındığı belirtildi. Olay yerine gelen ekiplerin, kavgaya karıştığı düşünülen birçok kişinin bölgeden ayrıldığını tespit ettiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Yaşanan olaylar, Sunderland cephesindeki sevinçle tam bir tezat oluşturdu. Bu galibiyetle Sunderland, lig derbilerinde Newcastle’a karşı yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Karşılaşma sert müdahalelere sahne olurken, gol pozisyonu açısından kısır geçti.

Premiere Lig'in derbi maçında Sunderland’ın Newcastle’ı mağlup etti

Sunderland Teknik Direktörü Régis Le Bris, maç sonrası yaptığı açıklamada galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe ise performanslarından dolayı üzgün olduklarını ve sonuçtan ders çıkaracaklarını söyledi.

Derbi, sahadaki rekabet kadar saha dışındaki olaylarla da hafızalara kazındı.

