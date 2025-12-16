Dünya yıldızı Lionel Messi’nin "GOAT India Tour" kapsamında gittiği Kolkata’da olaylar çıktı. Fahiş bilet fiyatlarına rağmen yıldız oyuncuyu sadece 20 dakika görebilen ve görüş açıları politikacılar tarafından kapatılan taraftarlar stadyumu savaş alanına çevirdi.

Arjantin efsanesi Lionel Messi, dört şehri kapsayan kısa bir ziyaretin başlangıcında Kolkata şehrini ziyaret ediyordu. Tur, cumartesi günü Kolkata'da başladı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Haydarabad'a, ardından pazar günü Mumbai'ye geçti ve pazartesi günü Yeni Delhi'de turu tamamladı. Inter Miami ile MLS Kupası zaferinin ardından Luis Suarez ve Rodrigo de Paul ile birlikte tura çıkan Lionel Messi, ilk durağında beklemediği bir manzarayla karşılaştı. 2011’den bu yana ülkeye ilk kez ayak basan Arjantinli yıldızın ziyareti, kötü organizasyon ve güvenlik zafiyeti nedeniyle şiddet olaylarına sahne oldu.

HEYKEL AÇILIŞI KAOS ÇIKARDI

Olayların fitilini ateşleyen heykel açılışı oldu. Messi'nin Dünya Kupası'nı kaldırdığı 21 metrelik dev heykelin açılışını bizzat yapması beklenirken, yıldız oyuncunun törene sadece video konferansla katılıp "uzaktan kumanda ile" açılışı yapması tansiyonu yükseltti.

Ardından Salt Lake stadyumunu dolduran hayranlar, Messi’nin sahada 1 saat kalması ve yerel oyuncularla gösteri maçı yapması beklenirken, yıldız oyuncu sadece 20 dakika sahada kalmasına tepki gösterdi. Bazı taraftarlar sahaya yabancı maddeler atarken, koltukların söküldüğü ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Hindistan’da ortalama bir haftalık gelirin iki katına (yaklaşık 12.000 Rupi / 99 Sterlin) satılan karaborsa biletlerle stadyuma giren binlerce futbolsever, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Messi’nin etrafının güvenlik güçleri, politikacılar ve yerel ünlüler tarafından sarılması nedeniyle tribündeki taraftarlar Arjantinli efsaneyi görmekte zorlandı. Yerel basına konuşan öfkeli bir taraftar, "Bilet için 5.000 rupi ödedim. Ben oğlumla Messi’yi izlemeye geldim, politikacıları değil. Polisler bile selfie çekme derdindeydi" diyerek tepkisini dile getirdi.

Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, yaşanan olaylardan "derinden rahatsız ve şok olduğunu" söyledi. Soruşturma başlatıldığını açıklayan Banerjee, stadyumdaki olaylar nedeniyle Messi'den ve sporseverlerden özür diledi. X kanalında yaptığı açıklamada, "Soruşturma komitesi olayla ilgili detaylı bir soruşturma yürütecek, sorumluları belirleyecek ve gelecekte benzer olayların yaşanmasını önlemek için önlemler önerecektir" dedi.

Messi'nin sözcüsü, önceden kararlaştırılan zaman taahhüdünü yerine getirdiğini söyledi. Etkinliğin organizasyonuyla ilgili olarak ise BBC'yi Banerjee'nin sosyal medyada yayınladığı özür açıklamasına yönlendirdi.

Kalküta'nın Telegraph gazetesi bir başyazısında, "Büyük beklentilerle dolu bir etkinliğin kötü yönetimi, koordinasyon eksikliği ve güvenlik zaafları stadyumu savaş alanına çevirdi" ifadelerini kullanarak organizasyonun eksiklerini vurguladı.

Luis Suarez ve Rodrigo de Paul ile birlikte tura çıkan Lionel Messi, ilk durağında beklemediği bir manzarayla karşılaştı

ORGANİZATÖRE GÖZALTI

Olayların büyümesi üzerine Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında etkinlik organizatörü Satadru Dutta tutuklanarak 14 günlüğüne cezaevine gönderildi. Messi’nin ekibi ise oyuncunun sözleşmedeki süre taahhüdüne sadık kaldığını belirterek sorumluluğu organizasyona attı.

Kolkata’daki kaosun ardından Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi ayaklarında benzer sorunlar yaşanmadı. Messi, Mumbai’de kriket efsanesi Sachin Tendulkar ile buluşurken, Delhi ve Haydarabad’da hayranlarıyla sorunsuz bir şekilde bir araya geldi.

