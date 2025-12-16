Süper Lig'in en çok maça çıkan futbolcusu (515 karşılaşma) Umut Bulut, Galatasaray'dan ayrılık süreci ve şampiyonluk favorisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da 2012-2016 yılları arasında forma giyen Umut Bulut, bu süreçte 2 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazandı.

Son olarak 2023-2024 sezonunda Sarıyer forması giyen Umut Bulut, Süper Lig’de en çok maça çıkan futbolcu olmasıyla ilgili, "Aktif oynarken böyle bir hedefim yoktu. Türkiye Ligi’nde 515 maç oynamak kolay değil. Oğuz hocayı (Çetin) ve Rıza hocayı (Çalımbay) geçtim. Rekoru kırdıktan sonra insan bu kadar maç oynamanın ne kadar zor olduğunu anlıyor. Profesyonelliği sahaya yansıtmak ve uzun yıllar oynamak kolay değil ama çok önemli bir rekor. Böyle bir şey yaşadığım için mutluyum" dedi.

Umut Bulut

"DAHA GÜZEL AYRILMAK İSTERDİM"

Radyospor’da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan eski futbolcu, "Hiçbir zaman ‘keşke’ demedim. Sadece daha güzel ayrılmak isterdim. Galatasaray’da 4 yıl oynadım, 2 şampiyonluk yaşadım, 8 kupa kazandım. O yıllar benim için çok değerli. Galatasaray’da oynadığım için gururluyum" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR VE GALATASARAY'IN KALBİMDE YERİ AYRI"

Forma giydiği kulüplerle ilgili soruya Bulut, “Trabzonspor ve Galatasaray’da uzun yıllar oynadım, başarılar elde ettim. İkisinin de kalbimde yeri aynı. Trabzonspor’u da Galatasaray’ı da çok seviyorum" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'IN GOLCÜYLE İHTİYACI YOK"

Devre arası transfer gündemiyle ilgili konuşan Bulut, "Osimhen varsa zaten oynar. Icardi tempo olarak daha yukarı çıkmalı ama bu haliyle bile çok büyük işler yaptı. Galatasaray’ın golcüye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Icardi sezon sonuna kadar kalır gibi duruyor" değerlendirmesini yaptı.

"GALATASARAY, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN ÖNÜNDE"

Şampiyonluk yarışını değerlendiren eski futbolcu, "Kadro kalitesi ve oyun istikrarı olarak Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un önünde. Sakatlar dönerse büyük ihtimalle şampiyon olurlar" dedi.

Umut Bulut, Galatasaray'da 4 sezon forma giydi

"OSIMHEN VE ONUACHU'YU İNANILMAZ BEĞENİYORUM"

Beğendiği golcüler sorusuna Umut Bulut, “Osimhen ve Onuachu’yu inanılmaz beğeniyorum. İkisi de takımlarına çok büyük katkı sağlıyor" cevabını verdi.

Victor Osimhen

