Mardin'de oyun oynarken ağzına attığı fasulyenin soluk borusuna kaçtığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mardin'in Artuklu ilçesi Gökçe Mahallesi'nde 3 yaşındaki Ferit Karakuş oyun oynadığı sırada girdiği erzak odasında eline aldığı fasulye tanesini ağzına attı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra çocuğun nefes alamadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Küçük çocuk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ferit Karakuş, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Gökçe Mahallesinde toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

