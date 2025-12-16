İhlas Haber Ajansı
Ağzına attığı fasulye sonu oldu! 3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
Mardin'de oyun oynarken ağzına attığı fasulyenin soluk borusuna kaçtığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mardin'in Artuklu ilçesi Gökçe Mahallesi'nde 3 yaşındaki Ferit Karakuş oyun oynadığı sırada girdiği erzak odasında eline aldığı fasulye tanesini ağzına attı.
ÖNERİLEN HABERLER
SAGLİK
45 yıllık alışkanlık son buldu! O ilimizde kampanya başladı: 4 kişiye altın ödülü
HAYATINI KAYBETTİ
Bir süre sonra çocuğun nefes alamadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Küçük çocuk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ferit Karakuş, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek Gökçe Mahallesinde toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR