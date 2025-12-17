Trabzonspor maçında attığı gole sevinemeyen İngiliz oyuncu, karşılaşma sonrasında “En az üç gol atabileceğim maçtı” diyerek pas alamamaktan şikâyet etti

MURAD TAMER - Zorlu Trabzon deplasmanında iki defa iki farklı öne geçmiş olan Beşiktaş’ta sahadan bir puanla ayrılmanın üzüntüsü devam ediyor. Uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne olan ve 3-3 berabere biten karşılaşmada gol perdesini açan isim olan Tammy Abraham’ın üzüntüsü bir başka. Gaziantep FK maçından sonra tekrar fileleri havalandırmayı başaran İngiliz yıldız, buna rağmen karşılaşma sonrasında skora en çok üzülen isimlerden biriydi.

JURASEK’E TEPKİ

Tecrübeli golcü maç boyunca yaptığı pres ile savunma arkasına yaptığı koşularla çok istekli bir performans sergilerken istediği pasları alamamaktan şikâyetçi oldu. Özellikle karşılaşma Beşiktaş’ın 3-2’lik üstünlüğüyle devam ederken Jurasek’in bomboş pozisyonda kendisine pas atmamasına çok kızan Abraham, maç sonu takım otobüsünde “Çok kolay kazanacağımız maçı kaybettik. Ben de en az üç gol atabilirdim” diyerek takım arkadaşlarına dert yandı.

