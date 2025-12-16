Avrupa Alpleri'ndeki buzullar için şok edici bir geri sayım başladı. Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle beklenen buzul yok oluşu zirvesinin sadece 8 yıl sonra, 2033'te gerçekleşeceğini hesapladı. Mevcut 3 bin buzuldan sadece 430'unun kalabileceği bu öngörü, Alpler'deki buzullara bağımlı olan Avrupa kış turizminin ve kayak merkezlerinin de büyük ölçüde kapanmasıyla sonuçlanacak.

Yeni yayımlanan bir çalışma, Avrupa Alpleri'ndeki buzulların hızla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve "buzul yok oluşu zirvesi"nin (yıllık en fazla buzul kaybı yaşanacak dönem) sadece sekiz yıl sonra, yani 2033 gibi erken bir tarihte yaşanacağını öngördü. Münih Teknik Üniversitesi (ETH Zürih) araştırmacıları, en gelişmiş iklim modellerini kullanarak yüzyıl sonuna kadar kaç buzulun kalacağını hesapladı.

EN İYİ SENARYODA BİLE SADECE 430 BUZUL KALACAK Araştırmacıların bildirdiğine göre, eğer Dünya'nın sıcaklık artışı 1.5°C ile sınırlanabilirse, Avrupa Alpleri'ndeki mevcut 3 bin buzuldandan sadece 430'u kalacak. Diğer taraftan, sıcaklık artışının 4°C'ye ulaşması durumunda ise bu sayının yalnızca 20'ye düşeceği tahmin ediliyor. En kötü senaryoda ise Alpler'in en büyük buzulu olan heybetli Aletsch Buzulu dahi parçalanacak.

TURİZM VE KAYAK MERKEZLERİ TEHDİT ALTINDA Araştırmanın başyazarı Dr. Lander Van Tricht, bir buzulun tamamen ortadan kalkmasının Alpler'in ilgili bölgesindeki turizmi ciddi biçimde etkileyeceği uyarısında bulundu.

Dr. Van Tricht, “Buzullar, özellikle tüm yıl veya uzun sezon hizmet veren kayak merkezleri için güvenilir kar kaynağıdır. Ancak, küresel ısınma nedeniyle bazı buzul kayak alanlarının, tesislerini ve altyapılarını ya başka yerlere taşımak ya da tamamen kapatmak zorunda kaldığı şimdiden gözlemleniyor” değerlendirmesini yaptı.

Dr. Van Tricht, "Bu bölgelerde, tüm buzulların yarısından fazlasının önümüzdeki 10 ile 20 yıl içinde yok olması bekleniyor" dedi.

Çalışmanın yazarları, ayrıca küresel ısınmanın Rhône gibi Alpler'deki orta büyüklükteki buzulların da küçülerek minik buz parçalarına dönüşmesine veya tamamen yok olmasına yol açabileceğini belirtti.

Dr. Van Tricht, "Yüksek rakımlarda buz üzerindeki kar koşulları genellikle daha güvenilir olduğu için, birçok insan kış başlangıcı veya sonunda, hatta yaz aylarında bile buzullarda kayak yapmayı tercih ediyor. Bu buzulların ortadan kalkmasıyla, bu tür kayak imkanları giderek zorlaşacak veya tamamen imkansız hale gelecektir. Nitekim, bazı buzul kayak merkezlerinin teleferik ve altyapılarını yeniden konumlandırarak veya tesislerini kapatarak bu duruma uyum sağlamaya başladığını şimdiden gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak araştırmacılar, buzul kaybının küresel bir sorun olduğunu ve sonuçların acil ve iddialı iklim eylemlerine olan ihtiyacı bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası