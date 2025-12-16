Konya'da kiracı ile dükkan sahibi arasında çıkan kavgada kan döküldü. Dükkan sahibi göğsünden yaralanırken kiracı ise gözaltına alındı.

Bugün saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Serdirler Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde dükkan sahibi E.A. alacağı olan M.B.'nin iş yerine gitti.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Burada ikili arasında çıkan kavgada kiracı M.B. yanında bulunan bıçakla dükkan sahibi E.A.'yı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.A. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kiracıyla dükkan sahibinin kavgasında kan döküldü

KİRACI GÖZALTINDA!

Şüpheli kiracı ise Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası