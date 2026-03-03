Son dakika... İran Devrim Muhafızları, Dubai’de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeye kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, hedef noktada 160’tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 askerin hayatını kaybettiği ve 70’inin yaralandığı iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li askerlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

40 ASKER ÖLDÜ, 70'İ YARALI!

Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.

ABD'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

RİYAD'DA DA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VURULDU

Bir diğer son dakika gelişmesi ise Suudi Arabistan, başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi oldu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Riyad'daki ABD Büyükelçiliğinin ilk belirlemelere göre 2 İHA saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu binada ufak çaplı yangın çıktığı ve maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

TRUMP: ABD'NİN CEVABI YAKINDA GELECEK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Riyad'daki saldırısına ilişkin açıklama yaptı. News Nation'a konuşan Trump, "Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıya ve Kuveyt'te askerlerimizin öldürülmesine verilecek cevap çok yakında geliyor. Güçlü ve sert olacak, bu saldırılara tekrar izin vermeyeceğiz." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası