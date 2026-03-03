Trump’ın İranlılara “Rejimi devirin” çağrısına Tahran’dan karşı hamle!
İran'a İsrail ile ortak operasyon düzenleyen Trump, savaşın ilk günlerinden İran halkına seslenmiş “Kendi hükümetinizi devralın, ülke sizin olacak” demişti. İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den karşı hamle geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erakçi Trump'ınkine benzer ifadeler kullanarak "Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'ı "acil ve yakın tehdit" olarak gösteren ve ABD'nin savaş gerekçesi sunan açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.
- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamalarına yanıt verdi.
- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ı ABD ve İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olarak nitelendirdi.
- Rubio, İran'ın saldırı halinde ABD'ye hemen misilleme yapacağını bildiklerini belirtti.
- Erakçi, bu yanıta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden verdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, ülkesinin İran'la neden savaşa girdiğine dair açıklamalarına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından cevap verdi.
"AMERİKAN HALKI DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR"
Erakçi, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı. Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, 'önce İsrail' diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrede katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." demişti.