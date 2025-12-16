AK Partili eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandığı davada karar çıktı. Kocabıyık, 2 yıl 5 ay 5 gün hapisle cezalandırılarak tahliye edildi.

AK Parti eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve ‘iftira' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istenen davanın duruşmasının görülmesine devam edildi.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kocabıyık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları salonda hazır bulundu.

"DAVET EDİLSEM İFADEYE GELİRDİM"

Kocabıyık savunmasında "Sabahın köründe bir araba dolusu polis evimi bastı. Evimi paldır küldür aradılar, telefonuma el koydular. Davet edilseydim acaba ifade vermeye gitmez miydim? Çok üzüldüğümü belirtmek isterim" dedi.

"ASLINDA MUHALİF BİRİ DEĞİLDİM"

Kocabıyık savunmasının devamında "Cımbızlanarak suç ortaya çıkarılmış. Hangi ifadenin neden suç olduğu anlatılmamış. Cımbızlanan cümlelerde neyin neden suç olduğu bilinmiyor. Ben esasında muhalif biri değilim. Hayatımı adaletten yana sürdürürüm. Hukuk eğilirse devlet çöker, eleştiri susturulursa toplum körleşir. İddia edilen suçların hiçbirini işlemedim" dedi.

2 YIL 5 AY HAPİS CEZASIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Kocabıyık'ın "eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı" gerekçesiyle ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve ‘iftira' suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Kocabıyık'ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hükümle birlikte sanık Kocabıyık tahliye edildi.

