Ece Erken, rahatsızlığı nedeniyle sunuculuğunu üstlendiği Gel Konuşalım programının canlı yayına katılamadı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Erken, “Serum almama ve dinlenmeme rağmen rahatsızlığım devam ediyor” bilgisini paylaştı.

Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla magazin gündeminin en konuşulan başlıklarının masaya yatırıldığı Gel Konuşalım’da seyircinin nedenini merak ettiği bir gelişme yaşandı. Ece Erken’in yayına çıkmamasının sebebi izleyiciler arasında soru işaretlerine neden oldu.

“GERÇEKTEN ÇOK HASTAYIM”

Ünlü sunucu Ece Erken, günlerdir devam eden rahatsızlığı nedeniyle yayına çıkamayacağını belirtti.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Herkese selam bugün yayında da anladığınız üzere gerçekten çok hastayım. Serumlar alıp dinlenmeme rağmen sesimin çatallaşması ve rahatsızlığım devam etmekte. Bundan dolayı yayında olamayacağım yönetimden izin alarak sizlerle paylaşmak istedim. Herkese sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Ece Erken ‘Gel Konuşalım’ yayınına katılamadı! Nedenini sosyal medyadan açıkladı

Öte yandan Ece Erken, sosyal medyadaki özel içerik aboneliğini aktif hale getirmişti. Kısa sürede 2 bin 200’den fazla aboneye ulaşan Erken’in, abonelik ücreti aylık 79,99 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu gelirle ünlü isim, aylık yaklaşık 178 bin TL kazanacak.

