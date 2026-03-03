Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü ve son hafta maçında 4 Mart Çarşamba günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi, 4 puan ve averajla 4'üncü sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

EKSİKLER

Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure, müsabakada formasından uzak kalacak.

El Bilal Toure

SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başında olacak. Kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyemedi. Milli orta saha da görev verilmesi durumunda Çaykur Rizespor müsabakasında sahadaki yerini alabilecek.

Sergen Yalçın

KUPADA 9'UNCU RANDEVU

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda 9'uncu defa karşı karşıya gelecek. 1989-1990 sezonundan bu yana 8 defa karşılaşan 2 ekibin randevusunda siyah-beyazlılar, 4 galibiyet elde etti. Karadeniz temsilcisi 3 müsabakadan galip ayrılırken, 1 maç berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 13 golüne Rizespor, 9 golle cevap verdi.

SON 2 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş, oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Süper Lig'de Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u da 1-0 yenen siyah-beyazlılar, kupadaki Çaykur Rizespor maçında bu seriyi geliştirmeyi hedefliyor. Son 2 müsabakada kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon 8 resmi karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Hyeon-Gyu Oh

HEDEF DERBİ ÖNCESİ NAMAĞLUP SERİYİ KORUMAK

Süper Lig'de 11'inci haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 13, Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı. Derbi öncesinde olumsuz bir sonuçla karşılaşmak istemeyen Sergen Yalçın ve öğrencileri, Rizespor karşısında seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

