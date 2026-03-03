Beşiktaş'ın rakibi Rizespor: Sergen Yalçın dönüyor, 2 eksik var
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü ve son hafta maçında 4 Mart Çarşamba günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
- Beşiktaş, C Grubu'nda 7 puanla lider durumda, Çaykur Rizespor ise 4 puanla 4. sırada yer alıyor.
- Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'nin sakatlıkları bulunuyor.
- Teknik direktör Sergen Yalçın ve kaptan Orkun Kökçü, sarı kart cezaları sonrası takıma geri dönüyor.
- İki takım, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 8 maçta Beşiktaş 4, Rizespor 3 galibiyet aldı.
- Siyah-beyazlı takım, son 13 lig ve 3 kupa maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi, 4 puan ve averajla 4'üncü sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
EKSİKLER
Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure, müsabakada formasından uzak kalacak.
SERGEN YALÇIN VE ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başında olacak. Kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyemedi. Milli orta saha da görev verilmesi durumunda Çaykur Rizespor müsabakasında sahadaki yerini alabilecek.
KUPADA 9'UNCU RANDEVU
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda 9'uncu defa karşı karşıya gelecek. 1989-1990 sezonundan bu yana 8 defa karşılaşan 2 ekibin randevusunda siyah-beyazlılar, 4 galibiyet elde etti. Karadeniz temsilcisi 3 müsabakadan galip ayrılırken, 1 maç berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 13 golüne Rizespor, 9 golle cevap verdi.
SON 2 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Beşiktaş, oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Süper Lig'de Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u da 1-0 yenen siyah-beyazlılar, kupadaki Çaykur Rizespor maçında bu seriyi geliştirmeyi hedefliyor. Son 2 müsabakada kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon 8 resmi karşılaşmayı gol yemeden kazandı.
HEDEF DERBİ ÖNCESİ NAMAĞLUP SERİYİ KORUMAK
Süper Lig'de 11'inci haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 13, Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı. Derbi öncesinde olumsuz bir sonuçla karşılaşmak istemeyen Sergen Yalçın ve öğrencileri, Rizespor karşısında seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.