Beşiktaş'ın milli sol beki Rıdvan Yılmaz, ilk golünü atan Emmanuel Agbadou ve Çek yıldız Vaclav Cerny, Süper Lig'de Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalar yaptı.

"ONU DA KAZANARAK İNŞALLAH 4'TE 4 YAPARIZ"

Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan, "Kazandığımız için mutluyuz. Çok iyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik. Zemin de iyi oynamaya müsaade etmedi. İki takım da iyi mücadele etti ama kazanan biz olduk." diye konuştu.

Ligde gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisine de değinen milli oyuncu, "Kazanma alışkanlığı çok önemli. Galatasaray ile zorlu bir derbi oynayacağız. Onu da kazanarak inşallah 4'te 4 yaparız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Agbadou

"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini söyleyen Agbadou, "İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlerde hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanmak alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık. Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cerny

"DURAN TOPLAR BÖYLE MAÇLARDA ÇOK ÖNEMLİ OLUYOR"

Çek futbolcu Cerny ise "Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak büyüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor. Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

