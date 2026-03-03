Samsun’da öğretmen olan kızını boğarak öldürüp intihar süsü veren anne, mahkeme tarafından indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. İlk incelemede intihar şüphesiyle değerlendirilen olayın otopsi raporu, gerçeği ortaya çıkardı.

Korkunç olay, 8 Nisan 2025'te Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi.

KOMŞULARINA ‘İNTİHAR’ DİYEREK FERYAT ETTİ

Edinilen bilgiye göre, ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan rehber öğretmen Tuba Günaydın (34), yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle 2022'de eşinden boşandı. Şehit yakını kontenjanından Samsun İlkadım Sakarya İlkokulu'na atanan Tuba Günaydın, görme ve kısmi felç rahatsızlığı geçirdikten sonra, annesi Sultan Günaydın (61) ile birlikte yaşamaya başladı. Olay gecesi Sultan Günaydın, komşularına feryat ederek kızının banyoda bilekleri kesilmiş halde hareketsiz yattığını bildirdi.

OTOPSİ RAPORUYLA CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

İlk incelemede intihar şüphesi üzerine durulan olayda, otopsi raporunda boğulmaya bağlı boyun kırıkları tespit edilince cinayet ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Sultan Günaydın hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yaşlı kadın bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

AVUKATINDAN TALEP

Sultan Günaydın'ın avukatı Kaan Berk Aydın, "Maktül müvekkilimi ölüm tehditlerinde bulunmuş, müvekkilim balkonda yatmak zorunda kalmış. Kış ayında bile balkonda kalmış. Müvekkilim kendisine yönelik saldırıdan korkarak olayı gerçekleştirmiş. Müvekkilim hakkında meşrumüdafa uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

KENDİNİ SAVUNDU: PİŞMANIM

Sultan Günaydın son savunmasında, "Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için özür diliyorum. Pişmanım. Keşke olmasaydı. Her şeyden özür diliyorum" diye konuştu.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Mahkeme heyeti Sultan Günaydın’ı kızı öldürmek suçundan hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

