Cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından Kızılcık Şerbeti için sezon takvimi netleşmeye başladı. Dördüncü sezonuyla ekranda olan dizi planlamada bir değişiklik yaşanmazsa 138. bölümüyle sezon finali yapacak. Peki, Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Geçtiğimiz yıl 100. bölüm kutlamasında senarist Melis Civelek’in “200. bölümde yeniden bir arada olalım” sözleri izleyenleri heyecanlabdırmıştı. Şimdi ise sezon finali tarihi kesinleşen dizi için ''Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman, hangi gün yayınlanacak?'' sorusu gündeme getirildi.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımı Kızılcık Şerbeti için sezon finali takvimi netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti 29 Mayıs akşamı yayınlanacak 138. bölümüyle sezon finali yapacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 128. BÖLÜM NE ZAMAN?

Sezon finaline doğru ilerleyen Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölümü 6 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanacak. Yeni bölüm için geri sayım başlarken sezon finali tarihi de netlik kazandı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti son bölümde Ömer ve Kıvılcım’ın bebekleriyle ilgili hastanede yaşanan karışıklığın kesinleşmesi iki taraf için de büyük bir yıkım olmuştu. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından bebeklerin biyolojik ailelerine teslim edilmesi kararı alınırken iki aile için de yaşananlar ağır bir travmaya dönüştü.

Nursema’nın imam nikahı sürecinde yaşadığı belirsizlik, İlhami’nin geçirdiği kazayla birlikte farklı bir boyut kazandı. Şimdi ise Nursema'nın Asil ile olan ilişkisindeki ikilem merakla bekleniyor.

