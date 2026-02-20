Özgür Sevimli’nin yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Afra Karagöz dahil oldu. Karagöz, dizide Yudum karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kızılcık Şerbeti'ne Yudum karakteriyle katılan Afra Karagöz kimdir?

"Kızılcık Şerbeti" 4. sezonunda da kadroya yeni isimler dahil etmeye devam ediyor. Gold Film yapımcılığında hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu yeni bir isimle güçleniyor. Genç neslin dikkat çeken oyuncularından Afra Karagöz, projeye dahil olarak hikâyeye taze bir soluk getiriyor. Yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli’nin oturduğu, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide Karagöz, "Yudum" karakteriyle ekibe katıldı.

Afra Karagöz, 127. Bölümde dizinin kadrosuna katılacak ve fenomen dizide Asil’in dijital platformunda işe başlayan stajyer genç kıza hayat verecek.

AFRA KARAGÖZ KİMDİR?

Manken, dizi film oyuncusu Afra Karagöz, 2002 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisidir. Afranur Karagöz, ilk podyum tecrübesini 2017 yılında İzmir’de kazandı, İzmir Çeşme'de düzenlenen Argento Beacwear Mayo defilesinde podyuma çıktı. Karagöz daha önce Dilek Taşı ve Gaddar dizilerinin kadrosunda yer almıştı.



