Tayland'da polisler, daha önce kendilerinden kaçmayı başaran hırsızı geleneksel aslan dansı kostümü giyerek kıskıvrak yakaladı. Sosyal medyada yüzlerce kez tıklanan videoya yorum yağdı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'a komşu Nonthaburi eyaletinde polisler, sürekli ellerinden kaçan azılı hırsızı yakalamakta zorlanınca sıra dışı bir yönteme başvurdu.

GELENEKSEL KOSTÜMÜ GİYİP PEŞİNE DÜŞTÜLER

Polisler, bir tapınağa gideceği ihbarını aldıktan sonra geleneksel aslan kostümü giyerek hırsızın peşine düştü. Tapınakta gerçekleştirilen Ay Yeni Yılı kutlamalarına katılıp geleneksel aslan kostümüyle dans eden polisler, kalabalığın içinde ilerleyerek şüpheliye yaklaştı. Aslan kostümlü polislerden biri, üzerine atıldığı hırsızı yakalamayı başardı.

Taylandda akıllara durgunluk veren operasyon! Defalarca kaçan hırsızı aslan kostümü giyerek yakaladılar

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞARISIZ OLMUŞTU

Polisten yapılan açıklamada, 33 yaşında hırsızın Şubat ayı başlarında Bangkok'taki bir polis amirinin evine 3 kez girerek yaklaşık 2 milyon baht (64 bin dolar) değerinde değerli eşyayı çaldığı ifade edildi. Önceki yakalama çalışmalarının hırsızın polis memurlarını hemen fark edip kaçmasıyla başarısız olduğu aktarıldı.

Polisin son olarak hırsızın sattığı eşyaların izini sürdüğü belirtilirken, Nonthaburi'deki tapınakları sık sık ziyaret ettiği tespit edildi. Hırsızın suçunu itiraf ettiği, uyuşturucu almak ve kumar oynamak için eşyaları çaldığını söylediği kaydedildi. Şüphelinin daha önce uyuşturucuyla ilgili suçlardan ve hırsızlıktan hüküm giydiği vurgulandı.

