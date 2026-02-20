Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki gerilim tırmanıyor. Macron, Fransa'da darbedilerek öldürülen sağcı gencin ölümüne ilişkin yaptığı yorumun ardından Meloni’ye adeta ateş püskürdü. Meloni ise İtalyan bir kanala verdiği demeçte sözlerinin müdahale olarak algılanmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

BFMTV'nin haberine göre Macron, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İtalyan Başbakanı'nın Fransa'da öldürülen gençle ilgili yorumunu değerlendirdi.

“BAŞKA ÜLKELERDE OLANLARLA İLGİLİ YORUM YAPMAYI BIRAKSIN”

Meloni'nin Fransa'nın Lyon şehrinde solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan kavgada bir gencin hayatını kaybetmesini "tüm Avrupa için bir yara" olarak nitelemesine ilişkin Macron, "Kendi ülkelerinde rahatsız edilmek istemeyen milliyetçilerin başka ülkelerde olup bitenlerle ilgili ilk yorum yapanlar olduklarını görmek beni her zaman şaşırtıyor." ifadelerini kullandı.

MELONİ'DEN CEVAP GELDİ

Macron, hiçbir ideolojinin ya da fikrin şiddeti haklı çıkarmayacağını yineleyerek, Meloni'den "başkalarında olup bitenler hakkında yorum yapmayı bırakmasını" istedi. Meloni ise İtalyan televizyon kanalı Sky TG24’e verdiği röportajda, sözlerinin müdahale olarak algılanmasından üzüntü duyduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, gencin hayatını kaybetmesinin "tüm Avrupa için bir yara" olduğunu söylemişti. Lyon'da 12 Şubat'ta karşıt gruplar arasında çıktığı öne sürülen kavgada Quentin Deranque isimli gencin hayatını kaybetmesinin ardından solcu ve aşırı sağcı siyasi partilerin temsilcileri arasında da gerilim artmıştı.

İki lider arasındaki gerilim tırmanıyor! Macronun yorumu Meloniyi çileden çıkardı: Kendi ülkenle ilgilen

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere 12 Şubat'ta Lyon'da bulunduğu sırada yaşanan şiddet olayının, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında çıktığı iddia edilmişti. Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde isimli grubu sorumlu tutarken, bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'da hiçbir dava ya da ideolojinin, gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, itidal çağrısında bulunmuştu.

Fransız basınına yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarında, Lyon kentinin 5. bölgesinde bir grubun 3 genci darbettiği, gençlerden 2'sinin olay yerinden kaçmayı başardığı, diğerinin ise yerde hareketsiz yattığı görülmüştü.

Lyon Savcılığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Deranque'a 6 kişinin birlikte saldırdığının tespit edildiği belirtilmişti. Deranque'ın başından aldığı darbe nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olaya ilişkin cinayet soruşturması açılmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası