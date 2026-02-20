Gelinim Mutfakta’da haftanın finali için geri sayım sürerken gözler 14 altın bilezik ödülüne ve yarışmaya veda edecek isme çevrildi. 20 Şubat 2026 Cuma güncel puan durumu ve elenen isim izleyiciler tarafından takip ediliyor.

20 Şubat Cuma günü yayınlanan Gelinim Mutfakta haftalık final bölümüyle birlikte “bilezikleri kim kazandı, kim elendi?” soruları gündemin üst sıralarında yer aldı. Günün puanlamasının tamamlanmasının ardından hem haftanın birincisi ve 14 altın bileziğin sahibi, hem de elenen yarışmacı belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta’da bu haftaya özel olarak 14 altın bilezik ödülü verilecek. Final bölümünde açıklanacak toplam puanlar doğrultusunda en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi olacak. Günün yemekleri için verilen puanların tamamlanmasının ardından haftalık sıralama kesinleşecek. Bilezikleri kazanan gelin açıklandığı anda sonuçlar güncellenerek izleyicilerle paylaşılacak.

20 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta eleme yapılmaması nedeniyle bu hafta yarışmaya veda edecek isim büyük merak konusu oldu. Ancak 20 Şubat Gelinim Mutfakta final bölümünde elenen gelin henüz açıklanmadı. Haftalık toplam puanı en düşük olan yarışmacı programa veda edecek. Eleme sonucu duyurulduğunda haberimizde yer alacak.

20 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Bugünün puan durumu açıklanmadı. Ancak bir önceki günün puanları yarışmacıların haftalık sıralamasına dair önemli ipuçları verdi.

Dünün puan tablosu şu şekildeydi:

Alime - 17 puan

Tuğba - 17 puan

Ayten - 9 puan

Gözde - 9 puan

Final puanlamasıyla birlikte toplam tablo değişecek ve bilezikleri kazanan gelin netlik kazanacak.

