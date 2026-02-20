ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Barış Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña’yı genç ve yakışıklı olarak tanımlayarak, ‘Genç ve yakışıklı erkeklerden hoşlanmam. Kadınları beğenirim’ ifadelerinde bulundu. Bu sözleriyle çok konuşulan ABD Başkanının videosuna sosyal medyada yorum yağdı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de dün Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısı yapıldı. ABD Başkanı Trump, tarihi zirvede liderleri selamlarken yaptığı konuşmada Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trumptan Gazze Zirvesine damga vuran sözler! O lideri işaret etti: Genç ve yakışıklı erkeklerden...

"GENÇ VE YAKIŞIKLI ERKEKLERDEN HOŞLANMAM"

Konuşmasında Peña’yı işaret eden Trump, Paraguay Devlet Başkanını ‘genç ve yakışıklı’ olarak tanımladı. Açıklamalarının devamında ise, “Genç ve yakışıklı erkeklerden hoşlanmam. Kadınları beğenirim” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında ABD’nin icraatlarına da değinen Trump, toplantıya katılan liderlere yönelik de kısa bir konuşma yaptı.

O SÖZLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trump’ın söz konusu videosu sosyal medyada kısa sürede binlerce kez tıklandı. Farklı platformlarda gündem olan videoya sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Trump ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

