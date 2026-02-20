Galatasaray'ın İtalyan devi Juventus'u 5-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında Victor Osimhen'i izlemek için tribündeki yerini alan scout ekipleri, sarı-kırmızılı takımın bir diğer yıldızına hayran kaldı. Galatasaray yönetimi, Premier Lig'in radarındaki 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararını verdi.

Galatasaray'ın 50 bini aşkın taraftarı önünde Juventus'u 5-2 devirdiği maçta dünyaca ünlü Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i izlemeye gelen scout ekiplerinin, farklı bir oyuncuyu beğendiği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Osimhen'i yerinde takip eden Avrupalı scoutlar, Juventus'a karşı 1 gol, 1 asistle oynayan ve 'maçın adamı' seçilen Gabriel Sara'ya hayran kaldı.

Gabriel Sara

5 MAÇTA 5 GOL

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Sambacı, son dönemdeki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gabriel Sara, son 5 karşılaşmada 5 gollük skor katkısı verdi.

Sara, Juventus maçında takımının ilk golünü kaydetti.

BONSERVİS BEKLENTİSİ EN AZ 30 MİLYON EURO

Premier Lig'den talipleri olan Brezilyalı orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın planı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Sara için 30 milyon euronun üzerinde bonservis bekliyor.

