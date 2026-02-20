Victor Osimhen için geldiler, bambaşka bir ismi beğendiler: Bonservisi belli oldu
Galatasaray'ın İtalyan devi Juventus'u 5-2 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında Victor Osimhen'i izlemek için tribündeki yerini alan scout ekipleri, sarı-kırmızılı takımın bir diğer yıldızına hayran kaldı. Galatasaray yönetimi, Premier Lig'in radarındaki 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararını verdi.
- Avrupalı scoutlar, Juventus'a karşı Gabriel Sara'yı dikkatle takip etti.
- Brezilyalı oyuncu, son 5 maçta 5 gol kaydetti.
- Premier Lig'den talipleri olanGabriel Sara için Galatasaray, en az 30 milyon euro bonservis bekliyor.
Galatasaray'ın 50 bini aşkın taraftarı önünde Juventus'u 5-2 devirdiği maçta dünyaca ünlü Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i izlemeye gelen scout ekiplerinin, farklı bir oyuncuyu beğendiği ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Osimhen'i yerinde takip eden Avrupalı scoutlar, Juventus'a karşı 1 gol, 1 asistle oynayan ve 'maçın adamı' seçilen Gabriel Sara'ya hayran kaldı.
5 MAÇTA 5 GOL
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Sambacı, son dönemdeki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gabriel Sara, son 5 karşılaşmada 5 gollük skor katkısı verdi.
BONSERVİS BEKLENTİSİ EN AZ 30 MİLYON EURO
Premier Lig'den talipleri olan Brezilyalı orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın planı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Sara için 30 milyon euronun üzerinde bonservis bekliyor.