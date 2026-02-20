İstanbul’daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu İsmail Hacıoğlu, savcılıktaki ifadesinde esrar kullandığını itiraf etti. Hacıoğlu, maddeyi stresli dönemlerinde rahatlamak için kullandığını söyledi. Oyuncu ayrıca uyuşturucu maddeyi nasıl temin ettiğini de açık açık anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’, ’fuhşa teşvik ve aracılık etmek’ ve ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’ suçlarından 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve İstanbul Adliyesi’ne sevk edilerek savcılıkta ifade veren şüphelilerden Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı. Şüpheliler Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı, Tolga Sezgin ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 21 şüpheliden 12’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 şüphelinin talep doğrultusunda tutuklanmasına karar verildi. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSMAİL HACIOĞLU’NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu İsmail Hacıoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre Hacıoğlu, ifadesinde esrar kullandığını itiraf etti ve maddeyi stresli dönemlerde rahatlamak için aldığını açıkladı.

İNTERNETTEN TEMİN ETTİĞİNİ ANLATTI

Hacıoğlu, uyuşturucuyu ilk kez Hollanda’da bulunduğu bir dönemde denediğini ifade etti. Açıklamalarında şunları söyledi:

“Daha önce Hollanda ülkesinde bulunduğum bir zamanda merakımdan esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim.”

“ADRESİMDE BULUNAN POSTA KUTUSUNA MADDEYİ BIRAKIRLAR”

“Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım.”

“STRESLİ DÖNEMLERİMDE YÖNELMİŞTİM”

“Madde kullandığım için pişmanım. Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim."

