Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş iddialarını kapsayan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve sosyal medya fenomeni Kemal Doğulu, milli boksör Adem Kılıçcı savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Kılıçcı’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu Terzi isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, fenomen Hakan Kakız, modacı Kemal Doğulu, ’Bonivex’ isimli işletmenin sahibi Murat Ö., ’Züber’ isimli firmanın ortakları Murathan K. ile Nailcan K., oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı ve manken Tolga Kulakçı’nın aralarında olduğu 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Öte yandan sanatçı Edis Görgülü hakkında da dosya kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

OPERASYONDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan ve İstanbul Adliyesi’ne sevk edilerek savcılıkta ifade veren şüphelilerden Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı. Şüpheliler Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı, Tolga Sezgin ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 21 şüpheliden 12’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 şüphelinin talep doğrultusunda tutuklanmasına karar verildi. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“KARDEŞİMİN VEFATI NEDENİYLE BİR KEZ ESRAR KULLANDIM”

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Adem Kılıçcı, ifadesinde yasaklı madde itirafında bulunarak kardeşinin vefatı nedeniyle bir kez esrar kullandığını açıkladı. Gazeteci Burak Doğan’ın ulaştığı ifade metninde şunlar yer aldı:

“Ben Trabzon da iken ikametimde arama yapılmıştır. Herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli tıpta sonuç çıkacaktır.”

“PİŞMANIM”

“Pişmanım. Emniyete telefon şifremi vermememin sebebi şahsi bilgilerimin yayılmasını engellemek içindir. Serbest bırakılmamı talep ederim.”

AYLIK GELİR AÇIKLAMASI

Öte yandan Adem Kılıçcı'nın aylık gelirini 300 bin TL olarak beyan ettiği öğrenildi.

