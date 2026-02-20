Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynadığı Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar ile ilgili açıklama geldi. Tecrübeli stoperin 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, evinde İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı ağırladı.

Sarı-lacivertli ekip, rakibine 3-0'lık skorla mağlup olurken maça devam edemeyen Milan Skrinar'dan kötü haber geldi.

SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen deneyimli stoperin sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'de Skriniar'ın sakatlığı belli oldu! Kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

Fenerbahçe'nin Skriniar'ın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

SAHALARDAN KAÇ HAFTA UZAK KALACAK?

Tecrübeli oyuncunun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

