Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında ağırladığı Nottingham Forest karşısında 3-0'lık farklı bir yenilgi aldı. Yorumcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin yıldız transferi N'Golo Kante üzerinden teknik direktör Domenico Tedesco'nun taktiğini eleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, eski teknik dirtektörü Vitor Pereira yönetimindeki Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Kadıköy'de taraftarı önünde farklı kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere'deki rövanş öncesi tur şansını zor soktu. Rıdvan Dilmen, maçın ardından çarpıcı yorumlarda bulundu.

"BU ZİHNİYETE ASLA KATILMIYORUM"

Sports Digitale canlı yayınında konuşan eski futbolcu, "Avrupa önemli değil diyenlerin sözlerini kesinlikle kabul etmiyorum. Fenerbahçe için Avrupa gayet önemli. 2 gün önce Galatasaray, Juventus'a 5 tane atmış! Sen de çıkıp yenmek zorundasın. Bunu söyleyenlere, bu zihniyete asla katılmıyorum. Fenerbahçe olarak ligde de 6 puan geri düşersen o zaman görürüz" şeklinde konuştu.

"CHERIF İLE OYNAMAM"

Rıdvan Dilmen, "Hazır olmayan Cherif ile oynamam. 2 etaplı bir maç bu. Tedesco'ya hak veriyorum 'maç sonu yorum yapılıyor' düşüncesi hakkında. Üzücü tabii. Tedesco'nun Kasımpaşa maçı ikinci yarısı dışında Fenerbahçe'nin hiçbir zaman mücadele sorunu yaşadığını görmedim" ifadelerini kullandı.

"KANTE AMAN AMAN İHTİYAÇ MI?"

Fenerbahçe'nin yüksek maliyetli N'Golo Kante transferini değerlendiren Dilmen, "100 milyon euroya iki oyuncu; Guaendouzi ve Kante. Aman aman ihtiyaç mı ikisi de? Özellikle Kante için soruyorum? Kante'nin kulübe ivme atlatacağını biliyorum ama nerede oynayan Kante! 34 yaşında 6 numara oynat. 24 yaşında gibi oynasın. Eğer N'Golo Kante, 8 numarada oynayacaksa, 24 yaşında bile olsa 45 milyon euro vermem. En azından maç da kopmuşken son bölümde 6 numarada Kante'yi görmek isterdim. Kante de sıkıntı yaşar, 6 numara oynamazsa. Kötü görünüyor yani" sözlerini sarf etti.

