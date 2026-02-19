Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a farklı yenilen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK"

Etkisiz bir oyun sergilediklerini ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Tedesco, "Doğru, aslında bugünkü mağlubiyeti hak ettik. İlk yarı 4-0, 5-0 olabilirdi. Doğru düzgün pozisyon üretemedik. Kornerden 1-0'ı yakalayabilirdik. Onun dışında bir şey yoktu. İkinci yarı başında Sidiki Cherif'in pozisyonu vardı. Bu maç için gösterdiğimiz performans azdı." dedi.

"RAKİBE SIKINTI YAŞATABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Kadro tercihiyle ilgili konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Bir 11 belirlediğiniz zaman her zaman bunun altında yatan sebepler vardır. Bu 11'in rakibe sıkıntı yaşatabileceğini düşündük. Bu maça çıkarken bizi neyin beklediğini bilmiyorduk, yeni hocaları vardı. Bu süreçte geriye düştük. Rakip özgüven kazandı, biz özgüven kaybettik. Kararları maçlardan önce verirsiniz futbolda, sonra değil." dedi.

