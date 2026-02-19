Antalya falezlerinde 35 metrelik uçurumun kenarında sesini duyurmak isteyen annenin feryadı yürekleri dağladı. Ağır otizmli oğlunun başka şehre sevk edilmesine isyan eden anne Emine, 2 saatin sonunda ikna edildi. Acılı anne, "Neden çocuğumu sığdıramadılar, ben sadece ona yakın olmak istedim" sözleriyle gözyaşı döktü.

Yürek yakan feryat Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yankılandı. Sabah saatlerinde Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlere gelen Emine K. isimli kadın, kayalıkların uç noktasına çıkıp sesini duyurmaya çalıştı.

Kayalıklara çıkan kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Çocuğumu bu şehre sığdıramadılar"... Falezlerin ucundaki annenin feryadı Türkiye'yi ağlattı

Emine K., polis ekipleri ve vatandaşların ikna çabalarına karşılık vermedi.

2 SAATİN SONUNDA İKNA EDİLDİ

Olayı haber alarak bölgeye gelen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın yaklaşık 2 saat süren çabaları sonucu ikna edilen Emine K. güvenli bölgeye alındı.

OTİZMLİ OĞLU İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Baz'a sarılarak gözyaşı döken Emine K., 2 engelli oğlunun daha bulunduğunu, ağır otizmli oğlunun daha önce darbettiği gerekçesiyle bakımevine yerleştirildiğini ve burada uyum sağlayamadığı için başka kente sevk edileceğini belirtti.

"OĞLUMU BU ŞEHRE SIĞDIRAMADILAR"

Oğlunun tedavi için başka kente gönderileceğini söyleyen Emine K, "Neden benim çocuğum burada kalmıyor, neden Ordu'ya gidiyor.

Neden sığdıramadılar benim çocuğumu. Beni bu hale düşüren hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ben çocuğuma yakın olmak istedim, başında durmak istedim. Nasıl bırakayım ben çocuğumu" dedi.

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından sağlık durumu kontrol edilen Emine K, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

